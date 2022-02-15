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Військове вторгнення РФ в Україну і візит Шольца до Москви: у ФРН попередили про удар по ПП-2

15 лютого 2022, 05:28

Німеччина беззастережно підтримує Україну в ситуації з ризиком військового вторгнення Росії, сказала Рікарда Ланг.

Північний потік-2
Питання санкцій Німеччини проти ПП-2 може вирішитися після візиту Шольца до Москви / Reuters

Якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, серед антиросійських санкцій можуть бути обмеження проти газопроводу Північний потік-2. Питання має прояснитися після візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Москви. Треба прагнути до того, щоб ситуація була врегульована дипломатичним шляхом. Російська держава повинна заплатити високу ціну у разі військової інтервенції на територію України. Українці повинні розуміти, що Берлін беззастережно підтримує Київ. Про це заявила лідерка Партії зелених Рікарда Ланг.

Як повідомляє РИА Новости, під час пресконференції в понеділок, 14 лютого, вона розповіла про те, що питання готовності Німеччини піти на санкції проти ПП-2 у разі військового вторгнення Росії в Україну має прояснитися після того, як канцлер Шольц відвідає з візитом Москву.

читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і новий газовий удар по Європі: Bloomberg дізнався про плани Росії"Я очікую, що під час його візиту до Росії буде зрозуміло, яка є в позиції уряду в останні тижні, а саме, що у разі подальшої ескалації з російського боку на столі лежатимуть всі необхідні заходи у відповідь, всеред яких, звичайно, і Північний потік-2, - зазначила Ланг.

За її словами, німецька коаліція дотримується єдиної точки зору, згідно з якою слід запобігти війні у Європі і за допомогою дипломатії знайти вихід із ситуації.

"Ми єдині в коаліції, що не потрібно спекулювати про майбутнє, а тут і зараз займатися дипломатією і перемовинами, щоб запобігти війні у Європі. Як і раніше ми з нашими партнерами і союзниками повинні зробити все, щоб дипломатичним шляхом прийти до рішення і сприяти деескалації", - сказала лідерка партії.

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читайте такожПідтримують Україну, а самі схвалюють ПП-2: Польща жорстко рознесла Захід і пообіцяла зброю КиєвуЛанг пояснила, що візити канцлера ФРН Шольца і очільниці МЗС Бербок сигналізують про готовність Берліна до діалогу і беззастережну підтримку Німеччиною української держави. Росія повинна заплатити високу ціну у разі військової інтервенції.

"Має бути також зрозуміло, що ціна, яку повинен буде заплатити (президент Росії Володимир) Путін, якщо він і надалі нарощуватиме напруженість, дуже висока. З цього питання ми єдині з нашими західними союзниками, єдині у Європі. І я переконана, Путін знає це", - підкреслила Рікарда Ланг.

Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН, яке працює над сертифікацією компанії-оператора газопроводу Північний потік-2, у листопаді минулого року призупинило процедуру у зв'язку з тим, що енергетичний проект Газпрому не відповідає вимогам Європи та Німеччини.

Зокрема, Берлін вимагав від компанії Nord Stream 2 AG – оператора ПП-2 – створення на території Німеччини дочірньої структури з метою передачі їй у власність німецької ділянки магістралі.

До тих пір, поки вимога не буде повністю виконана, ФРН не відновить процес сертифікації трубопроводу Північний потік-2.

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок підтвердила, що сертифікацію ПП-2 призупинено через невідповідність проекту Третій газовій директиві Євросоюзу. Вимога передбачає заборону тій самій компанії видобувати, продавати і транспортувати газ, як відбувається з Газпромом.

16 грудня минулого року в німецькому регуляторі заявили, що сертифікацію Північного потоку-2 не завершать у першій половині 2022 року. Таким чином, до літа магістраль не працюватиме.

Компанія-оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG вже створила юридичну особу у Німеччині Gas for Europe GmbH. Компанії передадуть у володіння частину труби. Однак Берлін відновить сертифікацію ПП-2 тільки після оформлення всіх документів. Далі у Єврокомісії буде 4 місяці, щоб ухвалити рішення щодо газопроводу.

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