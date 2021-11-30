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РФ зарубає транзит газу через Україну: у Кремлі назвали умову Путіна і очікують на рішення Газпрому

30 листопада 2021, 18:05

Москва не готова обговорювати продовження контракту на транзит газу через Україну до Європи.

Українська ГТС
Росія не зацікавлена в транзиті газу через Україну / УНІАН

Тема продовження договору Газпрому та Нафтогазу щодо транзиту газу через Україну до Європи є для Росії "вторинною". Москва розглядає можливість постачань газу до країн ЄС через українську ГТС тільки у тому випадку, якщо Захід закуповуватиме більше обсягів палива. Допоки не з'явиться позиція Газпрому щодо цієї ситуації, питання українського транзиту актуальним не буде. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, він сказав про те, що прокачування газу до Європи шляхом української газотранспортної системи після 2024 року може зацікавити Москву тільки у тому випадку, якщо в ЄС з'явиться запит на додаткові постачання газу. Питання потрібно ставити Газпрому.читайте такожУгода США та ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

"Що стосується транзитних справ, то звичайно, потрібно адресувати питання "Газпрому". Я хочу лише нагадати заяву президента (Володимира) Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, треба це продати, треба мати кінцевих покупців у Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит в результаті", - сказав Пєсков.

Також він уточнив, що допоки Газпром не визначиться з питанням наявності покупців додаткового газу у Європі, питання російсько-українського транзиту обговорюватиметься в другу чергу.

"Спочатку потрібно газ продати. Це неодноразово роз'яснював президент Путін", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Нагадаємо, 20 серпня президент Росії Володимир Путін під час перемовин з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель сказав, що Росія збереже український транзит у тому випадку, якщо Європа закуповуватиме більше газу. Однак, за його словами, контрактів на додаткові постачання палива наразі немає.читайте такожБонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзиту

"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ через територію України. Але ми повинні зрозуміти, на який термін, в якому обсязі, а для цього ми повинні отримати відповідь у тому числі від наших європейських партнерів: скільки ж вони у нас готові закуповувати. Ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо у нас немає контрактів на постачання нашим споживачам у Європі", - підкреслив Путін.

Газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі почала різко зростати в серпні на тлі газової кризи. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно досягала рекордних показників, а 6 жовтня й зовсім дійшла до позначки в 1924 долара. Російський президент Володимир Путін заявив, що Газпром готовий збільшити постачання газу на 15%, після чого ціна раптом впала до 980 доларів.

Кризова ситуація з газом у Європі сталася з низки причин, серед яких низький рівень запасів палива в ПСГ (підземних газових сховищах, - ред.) європейських країн після торішньої холодної зими і відмова газового монополіста Газпрому здійснити додаткові постачання газу до країн ЄС шляхом ГТС України. Росія не планує збільшувати прокачування, очікуючи на запуск свого трубопроводу Північний потік-2, за яким газ піде в обхід української держави.

Росія збільшила постачання газу до Європи у тому числі і магістраллю України, проте криза триває. За даними на вівторок, 30 листопада, вартість тисячі кубометрів газу в країнах ЄС становить понад 1100 доларів.

Газпром шантажує Європу через Північний потік-2

Голова правління компанії Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами, на 2021 рік росіяни забронювали менше потужностей української ГТС для постачань палива до країни ЄС. Наразій Москва й зовсім поставила Брюсселю ультиматум: або дешевший газ і постачання палива шляхом Північного потоку-2, або високі ціни на газ у Європі і проблема його отримання шляхом газотранспортної системи України.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що високі ціни на газ у Європі - результат політики Газпрому. Росіяни торгуються за преференції в ситуації з сертифікацією газопроводу Північний потік-2.

Транзит російського газу через Україну до Європи

Договір Газпрому та Нафтогазу завершується у 2024 році. Угода США і ФРН передбачає, що Берлін, в обмін на запуск Північного потоку-2, зобов'язується допомогти Києву зберегти транзит російського газу до Європи терміном на 10 років.

Втім, у компанії-операторі ГТС вважають, що у Києва немає гарантій збереження транзиту газу до Європи після запуску Північного потоку-2.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко стверджував, що компанія готова продовжити контракт на прокачування газу шляхом ГТС України, однак Київ наполягатиме на збереженні тих обсягів газу, які наразі йдуть трубою до Європи.

При цьому Вітренко не виключає сценарію, за якого Росія після введення до експлуатації Північного потоку-2 повністю припинить транзит газу через Україну.

8 листопада Росія різко накрутила прокачування газу до Європи через територію України. Обсяг транзиту зріс до 88 мільйонів кубометрів на добу.

10 листопада Газпром знову збільшив прокачування газу до країни ЄС шляхом ГТС України, забронювавши максимальний за поточний рік обсяг потужностей - 109, 3 мільйони кубометрів на добу.

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