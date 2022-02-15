Визнання Росією "ЛДНР", обіцянки Зеленського та Україна в НАТО: головні заяви Путіна і Шольца

Перемовини Шольца та Путіна тривали більше 3 годин / Скріншот YouTube

Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 лютого, провели перемовини у Москві. Сторони обговорили ситуацію із загрозою військового вторгнення Росії в Україну, врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі, проблеми безпеки у Європі, обстановку з газопроводом Північний потік-2 і транзитом газу через територію України. Дискусія тривала більше 3 годин.

Що казав Шольц

Глава уряду Німеччини Шольц заявив, що криза навколо кордонів України має бути врегульована дипломатичним шляхом. Треба в терміновому порядку забезпечити зниження градусу напруги і не допустити війни. За його словами, президент України Зеленський сказав йому, що незабаром обговорюватимуться законопроекти про особливий статус Донбасу і внесення змін до Конституції.

Шольц закликав всі сторони конфлікту дотримуватися Мінських угод. Він попередив, що агресія Росії проти України призведе до серйозних наслідків, а подальший діалог з Москвою може бути тільки за умови недоторканності кордонів. Можливе визнання Москвою "ЛДНР" він назвав політичною катастрофою і порушенням "Мінська".

Також Шольц розповів, що розширення НАТО не планується, і не відповів на питання про санкції проти Північного потоку-2.

Що розповів Путін

Російський президент Володимир Путін розповів про те, що Росія може продовжити прокачування газу через територію України навіть після 2024 року, однак для цього в європейських країнах повинен бути додатковий попит на паливо.

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Путін сказав, що в Україні нібито масово порушуються права людини, а дискримінація російськомовного населення, мовляв, закріплена на рівні законів. Крім цього, він звинуватив Київ у "відмові слідувати Мінським угодам".

Крім того, він розповів, що Північний потік-2 вже готовий до запуску. Росія очікує на рішення німецького регулятора.

Глава Кремля не підтвердив і не спростував готовність офіційної Москви визнати так звану незалежність "ЛДНР".

Також Путін заявив, що Росія, мовляв, не чекатиме, коли Україна вступить до НАТО, і має намір вже зараз вирішувати питання, пов'язане із запланованою євроатлантичною інтеграцією держави.

Путін та Шольц посперечалися через військову операцію НАТО у Югославії у 1999 році: канцлер ФРН зазначив, що там був геноцид населення. Однак глава РФ назвав ситуацію на Донбасі нібито геноцидом з боку України

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Заяви Шольца

Законопроекти про особливий статус Донбасу і зміни до Конституції

Канцлер ФРН Шольц сказав, що під час перемовин у Києві Зеленський йому сказав про те, що незабаром в рамках ТК обговорюватимутьсяся законопроекти про особливий статус Донбасу і внесення змін до Конституції України.

"Зеленський твердо пообіцяв, що в рамках Контактної групи незабаром будуть обговорюватимуться всі законопроекти про статус Донбасу і зміни Конституції... дуже скоро всі передбачені законопроекти щодо статусу Східної України, щодо зміни Конституції з підготовки виборів (обговорять), це хороше зрушення", - сказав він.

Кризу біля кордонів можна врегулювати за допомогою дипломатії

Шольц вважає, що кризову ситуацію біля кордону України з Росією можна вирішити за допомогою дипломатії. Потенціал перемовин досі не вичерпано.

"Дипломатичні можливості врегулювання навколо України наразі не вичерпані, ми не повинні зайти в глухий кут, який призведе до біди для всіх", - зазначив він.

Біля кордонів України близько 100 тисяч військових РФ

Німеччина стурбована дислокацією російських військ біля кордонів України. Треба терміново докласти зусиль для врегулювання ситуації.

"Військова діяльність РФ і концентрація сил на кордоні зайняли багато часу в наших перемовинах. Я висловив свою оцінку ситуації і те, як наші європейські партнери оцінюють ситуацію, те, що вони відчувають, як загрозу. Ми дуже стурбовані тим, що 100 тисяч військових зосереджені на кордоні з Україною без видимої причини. Терміново необхідна деескалація", - вважає Шольц.

Шольц попередив Путіна про тяжкі наслідки у разі вторгнення РФ в Україну

Німецький канцлер зазначив, що якщо Росія піде на повномасштабне військове вторгнення в Україну, то Москва зіткнеться з дуже серйозними наслідками.

"Для федерального уряду абсолютно ясно, що подальша військова агресія проти України спричинить за собою важкі політичні, економічні та стратегічні наслідки. Мені здалося, що це знають всі", - сказав Шольц.

Суверенітет та територіальна цілісність України незаперечні

Глава уряду ФРН нагадав, що в рамках ОБСЄ на вищому рівні йде діалог, спрямований на деескалацію ситуації біля кордонів України. Дискусія проводиться на базі принципів територіальної цілісності та суверенітету української держави.

"До цих принципів відносяться непорушність, недоторканність кордонів, суверенітет і територіальна цілісність всіх держав, у тому числі України. Це не підлягає для нас жодному обговоренню", - вказав Шольц.

"Визнання Росією" ЛДНР – політична катастрофа"

Як стверджує глава уряду ФРН, визнання офіційною Москвою "ЛДНР" після звернення Держдуми до Путіна означатиме порушення Мінських угод і стане політичною катастрофою.

"Якщо буде ухвалено те, що було запропоновано, і це стане реальністю, тоді це буде порушенням Мінських домовленостей, тоді це означатиме, що процес перерветься, це буде політичною катастрофою", - каже Шольц.

Заяви Путіна

Про визнання Росією "ЛДНР"

Президент РФ Володимир Путін не сказав нічого конкретного щодо того, чи готова офіційна Москва визнати "ЛДНР" на окупованому Донбасі після звернення Держдуми. Однак, по суті, такого сценарію він не виключив.

"Я буду виходити з того, що ми повинні зробити все для вирішення проблеми Донбасу, але зробити це все насамперед виходячи з можливостей щодо виконання Мінських угод", - заявив Путін.

Про вступ України до НАТО

Російський президент Путін сказав, що інфраструктура Північноатлантичного альянсу наближається до кордонів РФ. Мовляв, Москва не знає, коли Україна конкретно вступить до НАТО, тому вважає, що краще наразі отримати гарантії невступу Києва до Альянсу.

"Кажуть, що в найближчі роки України не буде в НАТО. Що значить "кажуть"? Ми з вами повинні розуміти, що означає "кажуть" в міждержавних відносинах. Нам вже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі, ані на один дюйм у бік російських кордонів. А сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого будинку, обговорюється питання вступу України в НАТО. "Кажуть", це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Зовсім нічого. Ухвалять її, коли підготують до цього? Для нас це вже може бути пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання прямо зараз".

"Геноцид на Донбасі"

Глава РФ Путін спробував посперечатися з канцлером ФРН Шольцем. Глава німецького уряду заявив, що операція НАТО у Югославії у 1999 році проходила через геноцид населення. Однак Путін у відповідь сказав, що Москва події на Донбасі, мовляв, також трактує як "геноцид".

"За нашими оцінками, те, що відбувається на Донбасі сьогодні, це і є геноцид", - заявив Путін.

Росія не обіцяє відведення військ від кордонів України

Путін сказав про те, що РФ в питанні відведення військових підрозділів від кордонів України діятиме за своїм "планом". За його словами, ніхто не знає подальшого розвитку подій.

"Як Росія діятиме надалі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної обстановки на місцях. Хто може відповісти на те, як складатиметься ця обстановка? Наразі ніхто. Це залежить не тільки від нас", - каже господар Кремля.

Путін повторив ультиматуми Кремля

Президент РФ заявив, що він готовий до перемовин, проте Росія має намір продовжувати наполягати на своїх вимогах. Серед них - повернення військової інфраструктури НАТО до позицій 1997 року і нерозміщення ударних комплексів біля російських кордонів.

"Які це питання? Це добре відомо стосовно забезпечення безпеки Росії. Це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу наших кордонів бойових ударних комплексів. Все, як на мене, зрозуміло, чітко. Ми готові говорити і з інших питань, які містяться в отриманій нами відповіді, але в комплексі з тим, що представляє для нас першорядну цінність і першорядне значення", - стверджує Путін.

Росія готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року

Керівник РФ Володимир Путін зазначив, що Росія готова прокачувати газ через територію України і після 2024 року, коли закінчиться контракт Газпрому з Нафтогазом. Однак для цього має бути сформований відповідний попит від європейських країн.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року. Природно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно, а сама газотранспортна система буде в справному технічному стані", - підкреслив Путін.