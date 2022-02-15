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Путін заявив про готовність постачати газ через Україну, але є умови

15 лютого 2022, 17:19

Газовий контракт закінчується в 2024 році. Продовження співпраці буде можливим тільки при наявності попиту.

Путін шольц
Путін готовий постачати газ Україні / REUTERS

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що по завершенні контракту Росія готова постачати газ через Україну, але за умови.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - сказав Путін під час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у вівторок, 15 лютого.

Як відомо, у вересні 2021 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія готова збільшити поставки газу в Європу, але тільки на умовах довгострокових контрактів.

Нагадаємо, 15 лютого з візитом перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Головна тема розмови-загроза вторгнення Росії в Україну.

Переговори Зеленського і Шольца в Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, провів переговори в Києві з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Діалог відбувся на тлі повідомлень про загрозі військового вторгнення Росії на територію України.

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Сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2, надання фінансової допомоги Києву від Берліна, гарантії безпеки для України та інші теми. Переговори тривали майже 2 години.

За словами Шольца, Зеленський пообіцяв надати документи щодо імплементації "особливого статусу" Донбасу виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Зеленський закликав олігархів і депутатів повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше держава прийме відповідні "серйозні висновки".

Шольц розповів про те, що в Німеччині вивчають питання надання зброї Україні, однак про будь-які рішення в Берліні говорити поки не готові.

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