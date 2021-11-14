Великобританія закликала Євросоюз "паралізувати" Північний потік-2

Очільниця британського МЗС закликала Євросоюз заблокувати Північний потік-2 / Reuters

Європейський союз повинен заблокувати сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас. Вона також закликала ЄС зміцнити свої зв'язки з країнами-партнерами.

"Це ("Північний потік-2", - ред.) ризикує підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, попри пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків постачання, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів", - підкреслила Трас, повідомляє The Telegraph.

За її словами, в критичний час Європа повинна зміцнювати інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил ринкової економіки.

"Ми не можемо і ніколи не будемо надавати допомогу тим, хто хоче підірвати свободу і демократію", - додала трас.

Раніше глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Євросоюз повинен дотримуватися жорсткої лінії щодо Росії через ситуацію, пов'язану з газопроводом Північний потік-2. За його словами, російський президент Володимир Путін використовує газ як зброю, і це вже очевидно. Не можна ліцензувати магістраль Газпрому в умовах, коли росіяни відмовляються від додаткового транспортування газу на тлі енергетичної кризи в Європі.