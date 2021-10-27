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Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2

27 жовтня 2021, 06:25

У Мінекономіки ФРН заявили, що з питання ПП-2 також відбулися консультації з країнами Балтії, Австрією, Польщею, Словаччиною, Чехією та Угорщиною.

Німеччина
У Мінекономіки Німеччини схвалили сертифікацію ПП-2 і передали звіт німецькому регулятору / pixabay

Сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 не несе загрози газопостачанню Німеччини та країн Євросоюзу. Звіт вже передано Федеральному мережевому агентству - німецькому регулятору, який повинен надати дозвіл на запуск трубопроводу Газпрому. Перед тим, як затвердити такі висновки, були проведені консультації з країнами Балтії, Австрією, Польщею, Словаччиною, Чехією та Угорщиною. Про це заявили у Федеральному міністерстві економіки та енергетики ФРН.

Як повідомляє пресслужба відомства, експерти міністерства вивчили питання надійності постачань газу шляхом газопроводу Північний потік-2. Вони не зафіксували загроз безпеці газопостачання німецької держави та країн Євросоюзу. Звіт передано Федеральному мережевому агентству (німецькому регулятору).

"Мінекономіки завершило аналіз наслідків процесу сертифікації Північного потоку-2 для безпеки постачання і сьогодні передало його до Федерального мережевого агентства. Міністерство економіки та енергетики дійшло у своїй оцінці до висновку, що видача сертифіката не загрожує безпеці газопостачання ФРН і ЄС", - наголошується у заяві.

Крім того, в Міністерстві вказали, що перед тим, як вивчити питання ризиків, пов'язаних з сертифікацією ПП-2, вони провели консультації з іншими країнами Євросоюзу – Естонією, Італією, Латвією, Австрією, Польщею, Словаччиною, Чехією та Угорщиною.

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Також у відомстві підкреслили, що наразі питання сертифікації трубопроводу Газпрому вивчатиме Федеральне мережеве агентство. Регулятор повинен розглянути подальші необхідні з юридичної точки зору умови. Процес сертифікації, який стартував 8 вересня, повинен тривати 4 місяці.читайте такожСплеск цін на газ у Європі та провина Німеччині: Польща рознесла Берлін через Північний потік-2

Нагадаємо, 23 вересня у Федеральному мережевому агентстві ФРН попередили про те, що сертифікація проекту Північний потік-2 може затягнутися на декілька місяців. Рішення Німеччини на наступному етапі має бути затверджено Єврокомісією.

Шантаж Газпромом Європи на тлі запуску ПП-2

У Євросоюзі з початку серпня вибухнула газова криза. Ціна на газ у Європі почала стрімко зростати і регулярно досягали рекордних показників. Максимальна ціна була зафіксована 6 жовтня – вартість тисячі кубометрів палива піднялася до 1924 долара. Того ж дня президент РФ Володимир Путін припустив збільшення прокачування газу до Європи на 15%, і тоді ціна різко впала до 980 доларів.

Газова криза у Європі зумовлена низкою причин, серед яких низький рівень запасів газу в європейських підземних сховищах після холодної зими, і позиція Газпрому. Росіяни відмовляються від додаткових постачань газу до ЄС шляхом української ГТС, очікуючи запуску Північного потоку-2, яким планують пустити газ до Європи в обхід України.

Керівник НАК Нафтогаз Юрій Вітренко назвав такі дії Росії газовим шантажем Європи. Він розповів про те, що на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менше обсягів постачання газу до ЄС через ГТС України, а вже зараз поставили європейським країнам ультиматум: або дешевий газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України вважають, що підйом цін на газ у Європі - це вигідний сценарій для Газпрому. У Москві розглядають дефіцит палива в ЄС як каталізатор введення до експлуатації Північного потоку-2.

Представник Росії в Євросоюзі Володимир Чижов раніше заявив, що газопровід ПП-2 технічно готовий до роботи, очікується завершення процедури сертифікації. За його словами, чим швидше запрацює труба, тим краще для Європи.

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Євросоюз новини Німеччини Північний потік-2
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