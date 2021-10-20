Сплеск цін на газ у Європі та Німеччині: Польща рознесла Берлін через Північний потік-2

Німеччина будує ПП-2 і відповідальна за ситуацію на газовому ринку Європи - Моравецький / Reuters

Проблема з різким зростанням цін на газ у Європі є відповідальністю Німеччини, оскільки Берлін підтримує реалізацію російського проекту Північний потік-2. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у відповідь на звинувачення в нібито діях на догоду Росії через небажання обговорювати польську національну систему правосуддя.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Моравецький під час дебатів у Європарламенті, у відповідь на запитання депутата від ФРН, який припустив, що Польща нібито діє в інтересах Росії, відмовляючись від обговорення своєї системи правосуддя, розповів про відповідальність Берліна за газову кризу у Європі. У якості аргументу він навів лобіювання Німеччиною питання будівництва і запуску газопроводу Північний потік-2.читайте такожУ Росії заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій Європи щодо трубопроводу

"Ви ж будуєте "Північний потік-2". І ви несете відповідальність за стрибок цін на газ", - зазначив польський прем'єр.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, у свою чергу, під час виступу у відповідь звинуватила Моравецького у тому, що теза про ПП-2 і Німеччину не є аргументом, у той час, коли Польща намагається піти від обговорення своєї системи правосуддя.

"Якщо казати про "Північний потік 2", то у тому, що стосується аргументів, то ви не стаєте переконливішими. Не намагайтеся піти від теми дебатів", - підкреслила фон дер Ляйен.

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Газова криза у Європі

Ринок газу в ЄС занурився в серйозну кризу з початку серпня. Ціна на газ у Європі почала стрімко зростати і досягла рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня вартість листопадових ф'ючерсів злетіла до позначки в 1924 долара за 1 тисячу кубометрів газу.

Президент Росії Володимир Путін того ж дня заявив про те, що Газпром готовий збільшити на 15% транспортування газу до Європи. Після цих слів вартість палива в ЄС різко знизилася до 980 доларів за тисячу кубічних метрів.

У середу, 20 жовтня, вартість газу на нідерландському хабі TTF становить близько 1100 доларів. Раніше Газпром знову, вже на листопад, відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС для постачань газу до Європи.

Шантаж Газпрому на тлі запуску ПП-2

Газова криза у Європі обумовлена кількома причинами, серед яких дефіцит палива в ПСГ на тлі торішньої холодної зими і позиція Газпрому, який перед сертифікацією ПП-2 відмовляється від додаткового транспортування газу через територію України.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами, на цей рік росіяни заздалегідь забронювали менше обсягів постачання газу шляхом української газотранспортної системи. Наразі Росія й зовсім поставила ЄС ультиматум: або дешевий газ і введення до експлуатації Північного потоку-2, або дефіцит палива, високі ціни і проблеми з постачанням через Україну.

У компанії-операторі ГТС України стверджують, що високі ціни на газ у Європі продиктовані політикою Газпрому, який торгується за преференції перед запуском ПП-2.