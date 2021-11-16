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Зупинка ПП-2 і маневр Газпрому: у Нафтогазі заявили про насмішку над Європою і закликали США до удару

16 листопада 2021, 14:55

Зупинка сертифікації Північного потоку-2 - це хороша новина, але Газпром вирішив вдатися до "юридичних трюків", сказав Юрій Вітренко.

Вітренко
США повинні впровадити санкції проти нової "компанії-оператора" Північного потоку-2, - Вітренко / УНІАН

Газпром пропонує німецькому регулятору створити нову дочірню компанію для управління Північним потоком-2 у Німеччині, яка, мовляв, стане незалежним оператором магістралі, причому тільки німецької частини трубопроводу. Це насмішка над європейськими правилами і юридичні трюки. США слід впровадити санкції проти цієї компанії, яку створюють росіяни. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що призупинення сертифікації газопроводу Північний потік-2 є хорошою новиною, проте ситуація вказує на "юридичні трюки" з боку Газпрому.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через Україну

За його словами, наразі росіяни заявили Федеральному мережевому агентству (німецькому регулятору, який сертифікує ПП-2, - ред.) про те, що вони мають намір створити компанію для управління газопроводом у ФРН, яка стане "незалежним оператором" магістралі Північний потік-2, але тільки тієї частини, яка проходить територією Німеччини.

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"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ані духу, ані букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів", - зазначив Вітренко.

Він закликав усіх, хто зацікавлений у дотриманні правил безпеки і верховенства права, звернути увагу на маневри Газпрому. Зокрема, менеджер звернувся до Вашингтону з проханням впровадити щодо нової "компанії-оператора" ПП-2 санкції, які передбачені американським законодавством. Обмеження повинні діяти допоки, доки Росія не почне працювати за цивілізованими правилами гри.

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"Зокрема ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора Північного потоку-2, Про створення якого заявляє Газпром. Ці нові санкції повинні діяти принаймні допоки, доки РФ не припинить використовувати газ як зброю і почне діяти відповідно до європейських правил", - підкреслив Юрій Вітренко.

Зупинка сертифікації Північного потоку-2

У вівторок, 16 листопада, Федеральне мережеве агентство ФРН, яке з 8 вересня працює над сертифікацією компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2, призупинило процес дозволу на роботу магістралі Газпрому.

У німецькому регуляторі заявили, що причиною зупинки сертифікації ПП-2 є невідповідність структури власності проекту національному німецькому законодавству.

У Берліні вимагають, щоб компанія Nord Stream 2 адаптувала під німецьке законодавство ту компанію, яку вона створила для управління газопроводом Північний потік-2 на території ФРН. Або слід створити нову компанію за законами Німеччини. Такій компанії треба передати у володіння німецьку частину магістралі.

У Німеччині підкреслили, що допоки, доки не буде виконано вимогу Берліна, сертифікацію газопроводу Північний потік-2 не відновлять.

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новини США Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко Північний потік-2 новини України
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