Удар по Північному потоку - 2: Зеленський попросив Сенат США про нові санкції

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників США за включення в закон про витрати на потреби безпеки в 2022 році (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, які будуть протидіяти реалізації проекту газопроводу Північний потік – 2.

У своєму повідомленні в Twitter глава держави висловив надію на підтримку поправок американським Сенатом.

"Газовий шантаж Європи повинен припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення в ndaa поправки, яка зупинить Північний потік – 2. Звертаємося до всіх друзів України і Європейського Союзу в Сенаті США з підтримки такої норми і на рівні Сенату", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 21 липня США і Німеччина домовилися про угоду по газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

Палата представників Конгресу США затвердила поправки, а пізніше і проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік.

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Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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