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Газпрому не дадуть обрубати транзит газу через Україну: Шольц закликав виконати угоду щодо ПП-2

27 сентября 2021, 14:36

Не можна допустити, щоб постачання газу до Східної Європи опинилися під загрозою, сказав кандидат в канцлери ФРН Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Україна повинна залишатися транзитером газу з Росії до Європи - Шольц / Reuters / Fabrizio Bensch

Всіх гарантій, які пов'язані з роботою газопроводу Північний потік-2, слід дотримуватися. Україна, як і раніше, повинна постачати російський газ до Європи, причому навіть після запуску трубопроводу Газпрому. Не можна допустити, щоб виникли проблеми з газопостачанням європейських країн. Про це заявив кандидат в канцлери ФРН, лідер Соціал-демократичної партії перемагає на виборах до Бундестагу, Олаф Шольц.

Під час пресконференції він сказав про те, що газ з Росії до Європи повинен постачатися, у тому числі, і шляхом української газотранспортної системи. Умови угоди США і Німеччини щодо Північного потоку-2 повинні виконуватися.Читайте такжеДефіцит газу у Європі: ПСГ на мінімумі за 10 років - Газпром рубає постачання, а запуск ПП-2 не допоможе

"Що стосується трубопроводу, будівництво якого завершено, то важливо, щоб всі враховували гарантії, які пов'язані з його роботою. До гарантій відноситься те, що Україна повинна залишатися транзитером", - зазначив Шольц.

Також він підкреслив, що не можна допустити загрози газопостачання країн Східної Європи через можливу відмову Росії від транспортування газу Україною.

Коли запрацює Північний потік-2

Глава правління Газпрому Олексій Міллер 10 вересня заявив про те, що газопровід Північний потік-2 вже добудовано. Трубопровід може запрацювати тільки після того, як компанія Nord Stream AG пройде сертифікацію.

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Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль вважає, що процедура надання всіх документів для отримання дозволу на роботу СП-2 може затягнутися на декілька місяців.

Результати виборів до Бундестагу

Згідно з попередніми офіційними результатами, перемогу на виборах до Бундестагу Німеччини здобуває Соціал-демократична партія, лідером якої є Олаф Шольц. Політична сила набрала 25,7% голосів виборців. Партія Ангели Меркель ХДС/ХСС, яку очолює Армін Лашет, отримала 24,1% голосів. Союзник України - Партія зелених - посіла третє місце, набравши 14,8%.

Лідер партії-переможця виборів до Бундестагу має найвищі шанси стати новим канцлером Німеччини.

Транзит газу через Україну

США і Німеччина 21 липня оголосили про те, що країни уклали угоду щодо запуску Північного потоку-2. Згідно з умовами документа, Берлін повинен забезпечити продовження угоди між Нафтогазом і Газпромом на транзит палива до Європи ще на 10 років. Чинний російсько-український контракт, який було підписано у грудні 2019 року, завершується у 2024 році.

Глава компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон стверджував, що заява Вашингтона і Берліна щодо ПП-2 не є гарантією для Києва щодо подальшого транспортування газу. Однак Газпром, згідно з чинною угодою, сплачуватиме навіть за "порожню" українську трубу до 2024 року – дати завершення контракту.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

У серпні Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу через Україну Георга Вальдерзе. Таким чином, Берлін почав виконувати зобов'язання щодо угоди з США відносно ПП-2. Німці повинні забезпечити продовження транзитного договору на термін до 10 років на прийнятних для всіх сторін умовах.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко 15 вересня казав, що компанія готова до продовження контракту з Газпромом на транзит газу до Європи. При цьому Києв наполягатиме на збереженні тих обсягів палива, які наразі йдуть до ЄС згідно з домовленостями з європейськими компаніями.

23 вересня Вітренко сказав, що можливий сценарій, за якого Росія повністю припинить транзит газу до Європи шляхом ГТС України. Причому газова криза в ЄС, за його словами, не вирішиться, оскільки Газпром не має наміру запускати додаткове прокачування газу шляхом української магістралі.

viber
новини Росії новини Німеччини Північний потік-2 новини України Олаф Шольц
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