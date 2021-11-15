Україна братиме участь у сертифікації Північного потоку-2

Юрій Вітренко / УНІАН

Німецький регулятор BNetzA схвалив участь Нафтогазу в процедурі сертифікації Північного потоку-2.

Як передає голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко, компанія надасть свою позицію вже найближчим часом.

За словами Вітренко, схвалення запиту на участь у процедурі сертифікації допоможе дізнатися позицію і аргументи Nord Stream 2 AG для більшої прозорості процесу запуску газопроводу.

"Сьогодні німецький регулятор схвалив запит Нафтогазу в процедурі сертифікації Nord Stream 2 AG. Компанія вітає це рішення, адже тепер регулятор повинен враховувати нашу позицію і аргументи. Це також дозволить дізнатися про позицію і аргументи Nord Stream 2 AG, що означатиме більшу прозорість процесу", - заявив голова правління Нафтогазу.

У той же час компанія планує виступити проти сертифікації Північного потоку-2, оскільки він не відповідає законодавству Європи.

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"Ми готові надати свою позицію вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що Північний потік-2 не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському законодавству", - зазначив Вітренко.

Раніше глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Євросоюз повинен дотримуватися жорсткої лінії щодо Росії через ситуацію, пов'язану з газопроводом Північний потік-2. За його словами, російський президент Володимир Путін використовує газ як зброю, і це вже очевидно. Не можна ліцензувати магістраль Газпрому в умовах, коли росіяни відмовляються від додаткового транспортування газу на тлі енергетичної кризи в Європі.

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