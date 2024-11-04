Захід приєднався: за виведенням з ладу російських НПЗ стоять не лише ЗСУ - ЗМІ

Росіяни не можуть закінчити ремонт одразу трьох нафтопереробних заводів через одну проблему.

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Росія не може знайти спосіб швидше зремонтувати пошкоджені НПЗ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Росія не може запустити три важливі НПЗ

Не лише удари ЗСУ вплинули на проблеми з нафтовою галуззю РФ

Українські сили протягом декількох місяців атакують об'єкти на території країни-агресора Росії. Зокрема, під удари попадають нафтопереробні заводи, що створює чимало проблем для РФ.

Але, як з'ясувалося, труднощі у нафтовій галузі у Росії виникли не лише через українські атаки. Як пише видання The Moscow Times із посиланням на джерела Reuters, у російських компаній виникли складнощі через неспроможність відремонтувати належним чином НПЗ. Посприяли цьому західні санкції.

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Волгоградський НПЗ "Лукойл", який входить до топ-10 найбільших у країні з потужністю 15 млн тонн на рік, а також Ільський та Яйський НПЗ продовжили простій, адже імпортного обладнання для ремонтних робіт у них немає.

Внаслідок цього обсяг потужностей, що простоюються, перевищить план аж на 1,8-2 мільйони. "Заслугою" цих втрат для РФ стали санкції, адже заводи будувалися та проходили модернізацію за участі європейських і американських компаній. Однак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід наклав обмеження на ворога.

"Проблему ускладнили атаки українських дронів, через які на початку року Росія втратила близько 15% потужностей нафтопереробки. Нафтовики зверталися за допомогою до Китаю, який має технології, однак, це різко збільшує вартість ремонту, оскільки доводиться проводити повну заміну обладнання", - йдеться у статті.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Нещодавно про вибухи і масштабну пожежу на російському обʼєкті у Ростовській області повідомляли ЗМІ, а згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на ворожу нафтобазу.

Згодом стало відомо, що пожежа на нафтобазі Пролетарського району Ростовської області після атаки дронів, завершилася через 9 днів, але це була не єдина НП на паливних об'єктах регіону.

Раніше Главред писав, що Московський нафтопереробний завод зупинив роботу комбінованої установки Євро+, запущеної 2020 року, після української атаки на початку осені. На території заводу тоді виникла велика пожежа після повідомлень мера Москви Сергія Собяніна про нібито падіння БПЛА на НПЗ.

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