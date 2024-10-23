Вдруге за тиждень: дрони атакували НПЗ в Росії і 'перевірили' ППО Криму

Українські воїни у ніч проти 23 жовтня вдруге за тиждень атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ. Також Сили оборони випробували на міцність протиповітряну оборону тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Уночі був атакований Новошахтинський НПЗ щонайменше 4-ма БПЛА. За твердженням офіційного Ростова, все збили, але враховуючи, що це друга атака за тиждень, варто очікувати більш гучного повторення", – зазначив він.
Минулого разу про те, що під прицілом міг бути Новошахтинський НПЗ, російські ЗМІ повідомляли 21 жовтня: тоді в районі підприємства місцеві уночі чули потужні вибухи.
Крім того, неспокійною ніч видалася й у тимчасово окупованому Криму.
"Безпілотними катерами та БПЛА було "прощупано" оборону Криму. Росіяни стверджують про збиття 10 дронів та знешкодження 4 БЕК в акваторії Чорного моря. Чекаємо офіційних результатів та кадрів об’єктивного контролю", – написав Андрющенко.
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
Атака дронів на РФ - останні новини
Нагадаємо, керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що у ніч проти 22 жовтня дрони атакували чотири російські заводи, три з яких офіційно займаються виготовленням спирту. Однак, Росія використовує ці обʼєкти не тільки для виготовлення спирту, а і палива для воєнних потреб і вибухових речовин.
Також відомо, що один із найбільших російських заводів військової мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" у Брянській області призупинив роботу після атаки ЗСУ.
Крім того, у ніч проти 20 жовтня, Генштаб ЗСУ прозвітував про успішне ураження аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області та заводу ім. Я.М. Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області РФ.
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