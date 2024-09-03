Московський НПЗ зупинив половину своїх потужностей після атаки ЗСУ

На ремонт пошкодженої установки піде від 5 до 6 днів.

https://glavred.net/world/moskovskiy-npz-ostanovil-polovinu-svoih-moshchnostey-posle-ataki-vsu-10593854.html Посилання скопійоване

Московська влада стверджувала, що на НПЗ упали уламки БПЛА / Колаж: Главред, Фото: ГУР, скріншот

Московський нафтопереробний завод зупинив роботу комбінованої установки Євро+, запущеної 2020 року, після прильоту 1 вересня, зазначає Reuters.

На території заводу того дня виникла велика пожежа після повідомлень мера Москви Сергія Собяніна про нібито падіння БПЛА на НПЗ.

Московська влада не приховувала, що падіння безпілотника пошкодило технічне приміщення об'єкта.

відео дня

За інформацією джерел агентства, у зв'язку з прильотом було зупинено роботу установки Євро+, а саме - у секції первинної обробки через пошкодження трубопроводу вакуумоутворювальної апаратури на вакуумному блоці АВТ. На ремонт піде від 5 до 6 днів.

Повідомляється, що ця установка забезпечувала близько половини потужностей Московського НПЗ.

Зупинка Євро+ помітно скоротить виробництво і продажі авто- і дизпалива уроздріб.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Москві - останні новини

Як писав Главред, вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області було атаковано і дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ. Крім цього, Тульська, Бєлгородська, Липецька, Воронезька, Курська та Брянська області також були під ударами.

Пожежу на Московському НПЗ Собянін пояснював не прямим влучанням дронів, а падінням уламків безпілотників.

Попри те, що традиційно російська влада говорила, що "жертв і руйнувань немає, пожежі не сталося", місцева влада публікувала фото і відео, на яких видно прильоти на різних територіях РФ і гучні вибухи.

Тим часом з'явилася інформація про перші застосування нової української розробки - ракети-дрона, яка дістає до Москви.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред