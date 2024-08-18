Вибухи на нафтобазі під Ростовом: Генштаб підтвердив атаку, усі подробиці

Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників.

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Палає нафтобаза російських військ під Ростовом / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 18 серпня. Раніше ворожі ЗМІ повідомляли про вибухи і масштабну пожежу на російському обʼєкті.

"У ніч проти 18 серпня завдано удару по комбінату "Кавказ", що в Ростовській області Російської Федерації. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ", - пояснюють у Генштабі.

Силами оборони зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

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"Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України", - ідеться у повідомленні.

Вказується, що заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають.

Раніше Главред писав про атаку дронів у ніч проти 18 серпня на Ростовську область. Попередньо - було ураження паливного обʼєкта країни-агресорки. У російських пабліках викладали фото і відео наслідків нібито "прильотів" - на території нафтобази сталась масштабна пожежа.

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області - дивіться відео:

Вибухи у Росії - останні новини

Це не перші вибухи на паливних обʼєктах Ростовської області. Останнього разу ЗМІ інформували про вибухи в районі міста Азов, де розміщена велика нафтобаза, 4 серпня. Місцева влада писала про займання сміття.

Водночас, за інформацією ростовських ЗМІ, пожежа сталась поряд складу паливно-мастильних матеріалів.

Ще раніше пожежа на території НПЗ з орбіти "Азовпродукт" під Ростовом була зафіксована 18 червня. Тоді удар прийшовся у районі розміщених обʼєктів, схожих на резервуари. Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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