Нафтобаза росіян у Пролетарську палала 9 днів, але виявлено ще одне вогнище

Безпілотники двічі атакували нафтобазу в Пролетарському районі.

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ЗСУ атакують НПЗ Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, 161.RU

Пожежа на нафтобазі Пролетарського району Ростовської області, яка розпочалася у ніч проти 18 серпня після атаки дронів, завершилася через 9 днів, зазначає Радіо Свобода. Але місцеві ЗМІ пишуть, що це не єдина НП на паливних об'єктах регіону.

За підрахунком Радіо Свобода, загалом полум'я знищило близько 20 цистерн із паливом, площа пожежі на третій день становила 10 тисяч квадратних метрів.

Через 5 днів нафтобазу знову атакували дрони - цього разу БПЛА били прицільно по цистернах із гасом.

відео дня

Видання "161.RU" зазначає, що крім пожежі на нафтобазі в Пролетарську екстрені служби намагалися врятувати сховище палива в Кам'янському. Ще два дні тому, 31 серпня, там помічали полум'я і щільний стовп диму. Станом на той день нафтосховище палало вже четверту добу.

Пожежа на нафтобазі "Атлас" у Кам'янському районі зникла з карти "Аерокосмосу". Ще вчора ввечері там відображалися три осередки, стверджують ЗМІ.

У прес-службі регіонального МНС запитання журналістів про пожежу та її ліквідацію проігнорували.

Атака на нафтобазу в Ростовській області - головне

Раніше Главред писав про атаку дронів у ніч проти 18 серпня на Ростовську область. Попередньо - було ураження паливного об'єкта країни-агресорки. У російських пабліках викладали фото і відео наслідків нібито "прильотів" - на території нафтобази сталася масштабна пожежа.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Силами оборони зафіксовано щонайменше два осередки загоряння на території об'єкта. Детальніша інформація про наслідки ураження уточнюється.

На нафтобазі зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися також і для потреб окупаційної армії РФ.

На другий день ліквідації пожежі вогонь охопив понад 5 резервуарів із паливом, гриміли нові вибухи.

Станом на ранок третього дня площа пожежі становила 10 тисяч квадратних кілометрів - окупанти залучили до ліквідацій наслідків літаки Іл-76 МНС і кілька поїздів.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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