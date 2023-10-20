Закривала собою двомісячну доньку: у секторі Гази загинула 24-річна українка

В секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хижі. Жінка була родом з Харкова. Як пише у Facebook журналіст Антон Наумлюк, "це перша підтверджена смерть Українки у секторі Гази".
За словами Наумлюка, батько Лейли Хижі, палестинець Гхазі Хижі, приїхав в Україну, щоб вчитися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. У Харкові народилася Лейла.
Після закінчення навчання сім'я переїхала до Палестини. Разом з матір'ю Лейла працювала в салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж.
Свідки стверджують, що знайшли її після ізраїльського удару в напівзруйнованому будинку. Жінка закривала собою двомісячну доньку Олену.
Поранених Лейлу і Олену привезли в лікарню, але лікарів на всіх не вистачало.
"Лейлу врятувати не вдалося, двомісячна дочка жива", - написав журналіст.
Зазначимо, посольство України в Ізраїлі підтверджує загибель 18 громадян України в Ізраїлі. Один громадянин України вважається зниклими безвісти. На території сектора Гази підтверджена загибель одного громадянина України.
Війна в Ізраїлі
Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що доведеться почати наземну операцію в секторі Гази.
Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.
Американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
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