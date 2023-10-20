УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Закривала собою двомісячну доньку: у секторі Гази загинула 24-річна українка

Анна Ярославська
20 жовтня 2023, 08:14 оновлено 20 жовтня, 08:24
Разом з матір'ю Лейла Хижі працювала в салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля.
Лейла Хіжі з дочкою
Лейлу Хижі врятувати не вдалося, її двомісячна дочка жива / Фото: facebook.com/anton.naumliuk

В секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хижі. Жінка була родом з Харкова. Як пише у Facebook журналіст Антон Наумлюк, "це перша підтверджена смерть Українки у секторі Гази".

За словами Наумлюка, батько Лейли Хижі, палестинець Гхазі Хижі, приїхав в Україну, щоб вчитися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. У Харкові народилася Лейла.

Після закінчення навчання сім'я переїхала до Палестини. Разом з матір'ю Лейла працювала в салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж.

відео дня

Свідки стверджують, що знайшли її після ізраїльського удару в напівзруйнованому будинку. Жінка закривала собою двомісячну доньку Олену.

Поранених Лейлу і Олену привезли в лікарню, але лікарів на всіх не вистачало.

"Лейлу врятувати не вдалося, двомісячна дочка жива", - написав журналіст.

Зазначимо, посольство України в Ізраїлі підтверджує загибель 18 громадян України в Ізраїлі. Один громадянин України вважається зниклими безвісти. На території сектора Гази підтверджена загибель одного громадянина України.

Війна в Ізраїлі

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що доведеться почати наземну операцію в секторі Гази.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

Американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
сектор Газа новини України та світу новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
Реклама

Головне за день

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

09:00 Україна
Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

07:23 Україна
Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

06:56 Світ
Всі головні новини

Останні новини

09:00

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

08:56

Такої скоринки ви ще не бачили: рецепт найніжніших фрикадельок в сметанному соусі за 40 хвилин

08:55

Окупантів у Мелітополі відвідала "бавовна": вибухи лунали на військовій базі - мер

08:48

Китай більше не допустить гри на рівних, Путін - просто холопПогляд

08:33

"Росії не вистачає резервів": ЗСУ контрнаступають та виснажують окупантів - ISW

Росія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – ЖдановРосія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – Жданов
08:14

Закривала собою двомісячну доньку: у секторі Гази загинула 24-річна українка

07:23

Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

06:56

Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

06:22

Як Україні рухатися до фінансової самостійності в 2024 роціПогляд

Реклама
05:30

Ідеальна зарядка для жінок за 60 років: 8 вправ, які омолодять тіло

05:00

Як швидко повернути гроші за підписку Apple: спосіб, про який багато хто забуває

04:35

"Кремль - ініціатор": Кочетков пояснив, як Росія відволікає світ від війни в УкраїніВідео

04:00

Про балістику і "шахеди" можна забути: Жданов розповів, як Іран може "кинути" РФ

03:30

Жовтих плям більше не буде: 7 простих народних методів прання постелі

03:02

Експерт пояснив, чи буде Китай допомагати Путіну отримувати зброю з Північної КореїВідео

02:30

Ситний курячий суп всього з шести інгредієнтів: рецепт для ледачихВідео

02:03

Леся Нікітюк поділилася потаємними бажаннями в пікантній сукні-сітці

01:33

Загроза Третьої світової: експерт назвав країну, з якої може початися глобальний конфліктВідео

01:05

Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря

19 жовтня, четвер
23:45

Експерти назвали "гламурне" ім’я для дівчинки, яке стане популярним у 2024 році

Реклама
23:08

59-річна зірка "Друзів" назвала саму марну б'юті-процедуру

22:59

"Денацифікувати" Україну: співробітник ТЦК виправдовував окупантів, за що поплатився

22:42

Тест на уважність: чи знайдете коханого дівчини на картинці за 20 секунд

22:23

Далекобійні спроможності будуть посилені: Зеленський провів переговори з Байденом

21:53

"Її зовсім приберуть з ЄС": Кочетков прокоментував антиукраїнську позицію УгорщиниВідео

21:46

США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні - ЗМІ

21:31

Максим Галкін виїхав з Ізраїлю на Кіпр

21:02

Реальна ціль Путіна: Михайло Подоляк пояснив причину нового наступу росіян

20:59

Під самим боком росіян: Залужний побував на найгарячіших ділянках фронтуВідео

20:45

Купа квартир і машин: ще одного одеського воєнкома спіймали з майже 50 млн грн

20:17

Панічні атаки та несамовита агресія: Путін став особливо небезпечним - опозиціонер

20:07

Режисер-воїн Олег Сенцов отримав поранення на фронті

19:58

У Пермі від Путіна сховали гаражі і "лежачих поліцейських"

19:47

500 боєголовок: Китай різко наростив ядерну зброю за останній рік - Пентагон

19:19

Буде дощ і шалений вітер: в Україну увірветься дуже сильний шторм

19:16

"Я більш ніж обурений": Шольц розізлився на Путіна та вщент його розкритикував

19:14

Дивно, але геніально: навіщо люди заморожують памперс

19:12

Ракети Taurus для України: посол повідомив про остаточне рішення Німеччини

19:10

Як поява ATACMS в Україні затиснула росіян в рамкиПогляд

18:58

"Росіяни потрапляють у пастки ЗСУ": полковник розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

Реклама
18:39

Бабусин метод працює: як очистити каструлю корвалоломВідео

18:32

Сім'я проситиме добавки: рецепт сендвіча з усього, що є вдома

18:17

В українській мові є аж 4 слова на букву "и": Авраменко неабияк здивував поясненням

18:06

Все горить і димить: ЗСУ знищили величезний польовий склад окупантів

18:01

УПЦ МП - ефективна зброя Росії зі знищення нашої країниПогляд

17:53

Як видалити жирні плями, які не відпираються: засоби, які творять чудеса

17:37

ЗСУ відходять, а потім знищують росіян артою: в РФ занили через невдачі під Авдіївкою

17:34

Субсидії перерахують автоматично: у Пенсійному фонді повідомили кому пощастить

17:08

У Пашиняна готують "ляпаса" Путіну і поставили ультиматум пропаганді Росії

16:57

Розкрито потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти