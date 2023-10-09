Нетаньяху – Байдену: Ізраїль має намір ввести війська в Сектор Газа – ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав президента США Джо Байдена забезпечити потужну військову підтримку для перемоги над терористами ХАМАС.

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Потрібна потужна кампанія, в якій Ізраїль здобуде перемогу – Нетаньяху / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Ізраїлю доведеться почати наземну операцію в Секторі Газа. Єрусалим повинен відповісти серйозною військовою силою на ситуацію, яка відбувається на Близькому Сході. Потрібно провести потужну кампанію, яка призведе до перемоги. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху президенту США Джо Байдену під час телефонної розмови.

Як повідомляє ізраїльське видання Walla ссо з посиланням на три джерела, в суботу, 7 жовтня, відбулася телефонна розмова між прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом США Джо Байденом.

За даними журналістів, керівник ізраїльського уряду сказав главі Білого Дому про те, що Ізраїль змушений провести наземну військову операцію в Секторі Газа. Нетаньяху вважає, що на Близькому Сході не можна демонструвати слабкість і потрібно відповідати "на силу великою силою".

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Також вказується, що Нетаньяху поінформував Байдена про необхідність проведення "тривалої і потужної кампанії, в якій Ізраїль переможе". Після цієї розмови відбулися ще одним перемовини.

Реакція Байдена

Крім того, журналісти з посиланням на американське джерело пишуть, що Байден не намагався переконати Нетаньяху відмовитися від військової наземної операції в Газі.

"Ми не намагаємося переконати ізраїльтян в цьому питанні, тому що ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону, і, на нашу думку, ізраїльтяни в жодному разі не переконливі на даний момент", - повідомили в Штатах.

"Кампанія тільки почалася"

Як повідомляє Telegraph, ізраїльський прем'єр Нетаньяху також зробив заяву, згідно з якою операція з розгрому терористів ХАМАС "тільки почалася". Ізраїльські війська ліквідували більше 500 бойовиків у Газа.

Він також додав, що Ізраїль збирається "змінити Близький Схід".

"ХАМАС переживе важкі і жахливі речі. Кампанія проти угруповання тільки почалася", - додав Нетаньяху.

ХАМАС напав на Ізраїль

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці, 7 жовтня. Вони з суші, моря і повітря обстріляли центральну і південну частини держави. Удари наносилися з Сектора Газа. Згідно з даними журналістів, бойовики запустили понад 2200 ракет.

Іран вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни. Крім того, Єрусалим має намір мобілізувати 300 тисяч осіб.

У ЦАХАЛ заявили, що Ізраїль вже контролює всі райони, куди раніше вторглися бойовики ХАМАС. Місцями зіткнення з терористами тривають. Кордон з Сектором Газа охороняють вертольоти, БПЛА і важка бронетехніка.

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