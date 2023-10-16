Армію США можуть залучити до звільнення заручників у Газі - Кірбі

Зниклими безвісти в Ізраїлі після нападу терористів ХАМАС вважаються 15 американців. Можливо, не всі вони є заручниками бойовиків.

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Армія США може бути залучена для звільнення заручників / Колаж: Главред, фото: army.mil, скріншот

Американська армія не вступатиме у війну Ізраїля та ХАМАСу. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в неділю, 15 жовтня.

За його словами, конкретно в даний момент у американської влади немає планів відправляти військових для звільнення заручників, проте це не означає, що таке рішення пізніше не буде ухвалено, передає видання The Hill.

Кірбі зазначив, що "виключатиме що-небудь", коли мова йде про громадян США, які опинилися в полоні терористів.

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Як відомо, зниклими безвісти в Ізраїлі після нападу терористів ХАМАС вважаються 15 американців. Однак у Держдепі сказали, що не виключають того, що не всі вони є заручниками бойовиків.

За словами чиновника Білого дому, із Сектора Гази надходить дуже мало інформації про заручників і для того, щоб працювати над конкретними варіантами їхнього порятунку, потрібно мати більше даних. Зокрема поки немає інформації про місцезнаходження і кількість полонених бойовиками ХАМАС людей.

Як повідомляв Главред, 15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Раніше в Ізраїлі зробили заяву, згідно з якою ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу "Нухба" терористів ХАМАС Алі Кадхі. Він керував нападом бойовиків на південні ізраїльські громади.

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