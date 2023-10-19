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Жданов розповів, хто винен в атаці бойовиків ХАМАС на Ізраїль

Анна Ярославська
19 жовтня 2023, 11:21 оновлено 19 жовтня, 11:25
Напад на Ізраїль - це виключно результат дій політичного керівництва країни, вважає Олег Жданов.
Олег Жданов, Біньямін Нетаньяху
Олег Жданов вважає, що напад ХАМАС - це результат політики Нетаньяху / Колаж: Главред, фото: УНІАН , twitter.com/netanyahu

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив ситуацію в Ізраїлі та пояснив, як вийшло так, що ЦАХАЛ "прогавив" атаку бойовиків ХАМАС.

"У жодному разі не звинувачую ні ізраїльську армію, ні спецслужби. Армія - це дзеркало держави. Всі процеси, які відбуваються в державі, відбиваються на поведінці армії. Звідси можна зробити висновок – що те, що трапилося - це результат політики Нетаньяху", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, питання про те, чи знав про підготовлюваний напад Нетаньяху і чому все вийшло саме так, потрібно ставити виключно ізраїльському прем'єр-міністру та його уряду.

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"Адже міністр розвідки Єгипту стверджує, що за десять днів до атаки ХАМАС він попередив Нетаньяху в телефонній розмові про те, що планується дуже страшна операція. А сьогодні є інформація ще й про те, що за тиждень до початку операції від кордону з сектором Гази було відведено близько п'яти батальйонів Армії оборони Ізраїлю", - додав Жданов.

Військовий експерт вважає, що напад ХАМАС на Ізраїль - це виключно результат дій політичного керівництва Ізраїлю. Військові ж, на думку Жданова, "просто опинилися в такій ситуації в результаті політичних рішень".

Військовий експерт не зміг відповісти, які могли бути мотиви Нетаньяху. Жданов не виключив, що у ізраїльського прем'єр-міністра могли бути домовленості з певними зовнішніми гравцями.

"Адже чим би не закінчився цей конфлікт, він матиме далекосяжні політичні наслідки. Так, наприклад, вже сьогодні припинено процес підписання мирного договору між Саудівською Аравією та Ізраїлем, що кардинально змінює розклад сил на Близькому Сході. Більш того, все це ставить під загрозу існування самого Ізраїлю, тому що громадська думка там з кожним днем все більше змінюється не на користь сухопутної операції в секторі Гази", - зазначив Жданов.

"Вже зараз подейкують про те, що Ізраїль можуть зупинити і не допустити проведення ним цієї операції. Якщо так трапиться, це послабить Ізраїль настільки, що його подальше існування опиниться під питанням. У цьому випадку арабські країни зрозуміють, що з Ізраїлем не варто мати справ, оскільки він слабкий та не може себе захистити", - додав він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Що відбувається в Ізраїлі

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що доведеться почати наземну операцію в секторі Гази.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

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Олег Жданов Біньямін Нетаньяху новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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