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Байден заявив про необхідність знищити ХАМАС, але є умова

Анна Ярославська
16 жовтня 2023, 08:28 оновлено 16 жовтня, 08:33
Глава Білого дому вважає, що Палестинську державу потрібно зберегти.
Джо Байден, операція в Секторі Гази
Після нападу ХАМАС Ізраїль повинен був рішуче відреагувати, вважає Байден / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, скріншот

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю телеканалу CBS.

За словами американського лідера, "потрібен шлях до палестинської держави".

"Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США впродовж десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, що живуть в Газі та на Західному березі річки Йордан", – додав він.

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"Зараз це не відбудеться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу і Хезболли", – додав Байден.

На його думку, після нападу ХАМАС Ізраїль повинен був рішуче відреагувати.

"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, яке за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС - це купка трусів. Вони ховаються за спинами цивільних", – сказав президент США.

Зазначимо, за даними джерел Sky News, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив президента США Байдена відвідати Ізраїль найближчим часом.

Перед цим повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен перебував у регіоні майже тиждень.

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці, 7 жовтня. Вони з суші, моря і повітря обстріляли центральну і південну частини держави. Удари наносилися з Сектора Гази. Згідно з даними журналістів, бойовики запустили понад 2200 ракет.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни. Крім того, Єрусалим має намір мобілізувати 300 тисяч осіб.

У ЦАХАЛ заявили, що Ізраїль вже контролює всі райони, куди раніше вторглися бойовики ХАМАС. Місцями зіткнення з терористами тривають. Кордон з Сектором Гази охороняють вертольоти, БПЛА і важка бронетехніка.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в Секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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