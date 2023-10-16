"Ізраїль міг дозволити атаку": експерт пояснив, як ЦАХАЛ допустив напад ХАМАС

Ситуація з атакою на Ізраїль досить дивна, тому що Єгипет за 10 днів попереджав ізраїльський уряд про те, що готується напад.

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Максим Розумний пояснив, як армія Ізраїлю допустила атаку ХАМАС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter Israel Defense Forces

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний пояснив, чому не спрацювала ізраїльська модель безпеки і ХАМАСу вдалося застати зненацька ізраїльську армію, за якою вже давно закріпився статус однієї з найсильніших у світі.

"Питання, звичайно, передусім до спецслужб і розвідки, тому що вони упустили (принаймні так виглядає) цю підготовку", - сказав Розумний в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, ситуація з атакою на Ізраїль досить дивна, тому що є інформація про те, що Єгипет, який найменше зацікавлений в дестабілізації регіону, попереджав щонайменше за 10 днів ізраїльський уряд та ізраїльський сектор безпеки про те, що готується напад.

"Може не дуже конкретно, але попереджав, що будуть якісь великі проблеми. Загалом, якщо подивитися на це вторгнення, то це було і розміщення сотень пускових установок, і підведення техніки до стіни, яка побудована на кордоні між сектором Гази і основною територією Ізраїлю. Це вторгнення - це не просто обстріли. Там було вторгнення численних диверсійних груп на техніці (хоч техніка і така собі), і не побачити їх, при тому що в самому секторі Гази, очевидно, є дуже багато ізраїльської агентури, дійсно виглядає дуже дивним", - сказав експерт.

На думку Розумного, "або ізраїльтяни свідомо дозволили це зробити, або це дійсно дуже великий провал їх спецслужб".

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, поет. Доктор політичних наук (2007 р.), кандидат філософських наук (1996 р.), голова Наукового товариства "Гуманітарна колегія" (з 1997 р.), член науково-експертної колегії при Кабінеті міністрів України (з 2008 р.), пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня. Вони обстріляли центральну та південну частини держави з суші, моря та повітря. Удари наносилися з Сектора Гази.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни. Крім того, Єрусалим має намір мобілізувати 300 тисяч осіб.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

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