США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні - ЗМІ

Йдеться про артилерійські снаряди калібром 155-мм, які зберігалися на арсеналах США в Ізраїлі.

https://glavred.net/world/ssha-peredadut-izrailyu-desyatki-tysyach-snaryadov-prednaznachennyh-ukraine-smi-10509772.html Посилання скопійоване

США передадуть Ізраїлю снаряди, які хотіли дати Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Пентагон планує відправити до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів калібром 155-мм, які були призначені для України. Про це заявили ізраїльські чиновники, повідомляє Axios.

Повідомляється, що ці снаряди були зняті з резервних запасів ще кілька місяців тому. США нібито погодилися на подібне через гостру потребу Ізраїлю в цих снарядах. Водночас у Вашингтоні кажуть, що це "не вплине" на спроможність України на фронті.

Варто відзначити, що мова йде про американські снаряди, які зберігалися на арсеналах США в Ізраїлі в рамках Угоди між країнами. США нібито пообіцяли відправити Ізраїлю снаряди вже в найближчі тижні.

відео дня

Військова допомога Україні від США

Нещодавно стало відомо про те, що президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Як повідомляли в Bloomberg, цей пакет військової допомоги покриє весь фінансовий рік.

Однак на тлі війни в Ізраїлі почалися розмови про те, що військова допомога Україні може значно зменшитися. Це прокоментував військовий експерт Олександр Мусієнко і назвав причину можливого зменшення допомоги Україні. Він вважає, що однією з таких причин може стати призупинення допомоги країнами з метою наростити власні втрачені запаси.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що США можуть переключити увагу з України. Він розповів, що робити, щоб США не зменшили допомогу для ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.