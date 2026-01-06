Вибухи і пожежі в Липецькій області, Башкортостані, Твері та Пензі: РФ атакували дрони

Коротко:
- У Липецькій області загорілася Усманська нафтобаза
- Можливою метою атаки у Твері називають вагонобудівний завод
- У Башкортостані під удар міг потрапити нафтохімічний завод
- У Пензі міг бути атакований завод "Біомінтез"
У ніч на 6 січня в низці міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів.
Голосно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.
Липецька область
Як пише російський Telegram-канал Astra, жителі Усмані Липецької області повідомляли про вибухи і пожежу на нафтобазі. Губернатор підтвердив пожежу на промисловому об'єкті, не назвавши його.
"Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в Усманському окрузі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - написав глава регіону.
Після атаки загорілася ТОВ "Усманська нафтобаза", розташована в селі Стрілецькі хутори.
Дивіться відео - У Липецькій області прогриміли вибухи і спалахнула пожежа:
Відео, опубліковане українським проєктом Exilenova+, знято із Залізничної вулиці. Відстань від точки зйомки до нафтобази - 1.9 км.
ТОВ "Усманська нафтобаза" займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом.
Вибухи у Твері
У ніч на 6 січня безпілотники атакували місто Тверь. Один із безпілотників влетів у житловий багатоповерховий будинок. Т.в.о. губернатора повідомив, що в будинок влучив уламок БПЛА, один мешканець загинув, ще двоє - дістали поранення.
Як пише Astra, ймовірною метою атаки міг бути Тверський вагонобудівний завод. Він розташований за кілометр від пошкодженого житлового будинку.
Згідно з аналізом, пошкоджено будинок за адресою: вулиця Виноградова, 8. Він розташований за кілометр від території одного з провідних підприємств залізничного машинобудування в Росії - Тверського вагонобудівного заводу.
Атака на Стерлітамак
Велика кількість вибухів прогриміла в Республіці Башкортостан, зокрема місті Стерлітамак.
Там розташований великий нафтохімічний завод (АТ "СНХЗ"), який раніше вже атакували дрони.
Дивіться відео - Вибухи в Стерлимаку:
Вибухи в Пензі
На перші вибухи жителі російської Пензи поскаржилися близько 02:00 години. Telegram-канал SHOT повідомив, що в місті було чутно близько 10 вибухів, а в східній частині міста очевидці спостерігали яскраві спалахи в небі. Перед цим у небі чули звук двигунів від прольоту дронів.
Місцевий аеропорт був закритий на виліт і прийом рейсів.
У Пензі, попередньо, був атакований завод "Біомінтез".
Однак офіційного підтвердження на момент публікації не надходило.
ПАТ "Біосинтез" - один з найбільших виробників лікарських засобів на фармацевтичному ринку Росії.
Дивіться - У Пензі прогриміло близько десяти вибухів:
Атаки дронів у РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Унаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.
У ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. У результаті чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.
У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремовський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.
У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.
