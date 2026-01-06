Вибухи і пожежі в Липецькій області, Башкортостані, Твері та Пензі: РФ атакували дрони

Безпілотники вдарили по нафтобазі та заводах у Росії.

У РФ прогриміли вибухи - які цілі атаки дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

У Липецькій області загорілася Усманська нафтобаза

Можливою метою атаки у Твері називають вагонобудівний завод

У Башкортостані під удар міг потрапити нафтохімічний завод

У Пензі міг бути атакований завод "Біомінтез"

У ніч на 6 січня в низці міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів.

Голосно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

Липецька область

Як пише російський Telegram-канал Astra, жителі Усмані Липецької області повідомляли про вибухи і пожежу на нафтобазі. Губернатор підтвердив пожежу на промисловому об'єкті, не назвавши його.

"Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в Усманському окрузі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - написав глава регіону.

Після атаки загорілася ТОВ "Усманська нафтобаза", розташована в селі Стрілецькі хутори.

Дивіться відео - У Липецькій області прогриміли вибухи і спалахнула пожежа:

Відео, опубліковане українським проєктом Exilenova+, знято із Залізничної вулиці. Відстань від точки зйомки до нафтобази - 1.9 км.

ТОВ "Усманська нафтобаза" займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Вибухи у Твері

У ніч на 6 січня безпілотники атакували місто Тверь. Один із безпілотників влетів у житловий багатоповерховий будинок. Т.в.о. губернатора повідомив, що в будинок влучив уламок БПЛА, один мешканець загинув, ще двоє - дістали поранення.

Як пише Astra, ймовірною метою атаки міг бути Тверський вагонобудівний завод. Він розташований за кілометр від пошкодженого житлового будинку.

Згідно з аналізом, пошкоджено будинок за адресою: вулиця Виноградова, 8. Він розташований за кілометр від території одного з провідних підприємств залізничного машинобудування в Росії - Тверського вагонобудівного заводу.

У Твері пошкоджено житловий будинок / t.me/astrapress

Тверський вагонобудівний завод на карті / t.me/astrapress

Атака на Стерлітамак

Велика кількість вибухів прогриміла в Республіці Башкортостан, зокрема місті Стерлітамак.

Там розташований великий нафтохімічний завод (АТ "СНХЗ"), який раніше вже атакували дрони.

Дивіться відео - Вибухи в Стерлимаку:

Вибухи в Пензі

На перші вибухи жителі російської Пензи поскаржилися близько 02:00 години. Telegram-канал SHOT повідомив, що в місті було чутно близько 10 вибухів, а в східній частині міста очевидці спостерігали яскраві спалахи в небі. Перед цим у небі чули звук двигунів від прольоту дронів.

Місцевий аеропорт був закритий на виліт і прийом рейсів.

У Пензі, попередньо, був атакований завод "Біомінтез".

Однак офіційного підтвердження на момент публікації не надходило.

ПАТ "Біосинтез" - один з найбільших виробників лікарських засобів на фармацевтичному ринку Росії.

Дивіться - У Пензі прогриміло близько десяти вибухів:

t.me/exilenova_plus

