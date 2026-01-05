Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ запустила 165 дронів і балістику, є "прильоти" на 10 локаціях: подробиці атаки

Анна Ярославська
5 січня 2026, 08:58
122
Падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще на 9 локаціях.
Атака безпілотників на Київ
РФ завдала масованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

  • РФ застосувала балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників
  • Станом на 08:00 ППО збила або подавила 137 ворожих дронів
  • Повітряна тривога й атака тривають, у небі залишаються ворожі БпЛА

У ніч на 5 січня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників.

Як повідомили Повітряні сили, з 18:00 4 січня противник атакував територію України дев'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними керованими ракетами С-300 з території Брянської та Воронезької областей РФ.

відео дня

Крім цього, армія РФ запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталове та Орел. Близько сотні дронів були саме "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 137 ворожих безпілотників на півночі, в центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних і зенітних керованих ракет, а також 26 ударних БпЛА на десяти локаціях. Падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще на дев'яти локаціях.

"Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у ЗС ЗСУ.

Звіт ВС ВСУ
Звіт ЗС ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

Атака на Україну 5 січня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Повітряну тривогу оголосили через загрозу БпЛА типу "Шахед".

У ніч на 5 січня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ та область. Є "прильоти", багато пошкоджень. Зокрема, у Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє людей постраждали.

У Фастівському районі Київської області загинула людина, також через ворожу атаку знеструмлено Славутич.

У Чернігові росіяни прицільно атакували житловий будинок, пошкоджено 96 гаражних приміщень. На щастя, обійшлося без жертв. Крім цього, пошкоджено 15 приватних житлових будинків, зруйновано 8 гаражів, склади на території комунальної установи, господарську будівлю одного з підприємств.

РФ запустила 165 дронів і балістику, є 'прильоти' на 10 локаціях: подробиці атаки
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

РФ змінила тактику масованих обстрілів

Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу на зміну тактики російських атак по Україні. За його оцінкою, противник тепер концентрує удари на окремих районах, завдаючи туди масованих ударів.

"Раніше атаки розподілялися по всій території країни, і українські сили могли ефективніше реагувати. Зараз же така концентрація перевантажує систему ППО, яка поки що не готова забезпечити повний рівень безпеки", - зазначив Жданов.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

11:06Війна
Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

10:25Світ
Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

09:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

Останні новини

11:31

Окупанти прориваються у ще одне велике місто: військовий оцінив загрозу

11:25

РФ стягнула "елітні війська" для захоплення одного міста: де тривають гарячі бої

11:18

Як він виріс: Леся Нікітюк показала піврічного сина

11:06

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у Києві

10:48

Китайський гороскоп на завтра 6 січня: Зміям - стрес, Козлам - зневіра

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
10:45

Які компліменти не можна говорити дівчині: найпоширеніші помилки

10:29

Відключення світла в Україні - графіки на 5 січня (оновлюється)

10:25

Чому арешт Мадуро може не злякати Путіна і Сі Цзіньпіна - The Telegraph

10:20

Навіть згадуються у піснях: які популярні імена помилково вважають українськими

Реклама
10:10

"Ненавиджу брехню в обличчя": учасниця "Холостяка" рознесла Цимбалюка після одкровень

09:59

Ніяких "алло" і "так": експерт назвав 5 помилок у телефонній розмові

09:57

Василь Вірастюк розповів про смерть дружини - деталі

09:34

Кінець важким часам: життя трьох знаків зодіаку налагодиться після 5 січня

09:29

Пряме влучання в житловий будинок та пожежа: деталі удару РФ по Чернігову

09:01

"Її убогість": Цимбалюк накинувся на глядачів "Холостяка" і жорстко обізвав їх

08:58

РФ запустила 165 дронів і балістику, є "прильоти" на 10 локаціях: подробиці атаки

08:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 січня (оновлюється)

08:30

"У недалекому майбутньому": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

08:23

Малюк нібито написав заяву про відставку з посади голови СБУ: хто займе його місце

08:18

Прогноз на 2026 рік: чого чекати від світу без правил?Погляд

Реклама
08:14

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:54

Трамп пояснив, чому спочатку повірив словам Путіна про "атаку" на його резиденціюВідео

06:52

РФ атакувала Київ і область: був "приліт" у лікарню, загинули люди

06:06

Американців "списали" зарано, це буде однозначно цікавий рікПогляд

05:55

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

04:41

Солодкий символ дефіциту: чому цукерки "Ананасні" стали культовими в СРСР

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини під дощем за 47 секунд

03:35

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

03:32

Україна під ворожою атакою: у великих містах вже пролунали вибухи, що відомо

02:43

Секрет однієї кнопки: лайфхак, як зробити салон авто теплим за лічені хвилини

02:33

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

01:31

Учені приголомшили відкриттям і розкрили секрет Сонця: несподіваний прорив

01:22

Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

00:55

Росія готує наступ широким фронтом: експерт назвав головний напрямок удару

00:24

Чи буде різкий стрибок долара: несподіваний прогноз на початок 2026 року

00:09

Переговори у розпалі: відомий клуб намагається викупити нападника "Динамо"

04 січня, неділя
23:56

Сажа зникне моментально: що кинути в піч, щоб димохід самоочистився

23:20

Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні

22:53

Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

22:25

Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мирВідео

Реклама
22:11

Служитимуть десятиліттями: ТОП-10 кросоверів, які вважають еталоном надійності

21:39

Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

21:29

Напад РФ на країни НАТО: розкрито сценарій нової війни в Європі

21:28

Волосся ростиме швидше вже за кілька тижнів: простий секрет наших бабусь

21:02

Як вимикатимуть світло в Києві та області 5 січня: новий графік від ДТЕКФото

20:24

Варити більше не треба: Мережу підірвав революційний спосіб приготування макаронівВідео

20:23

Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

20:16

До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січняФото

20:05

США поступово стискають РФ: що чекає Україну в 2026 -муПогляд

19:29

Китай не допустить поразки РФ: розкрито тривожний сценарій закінчення війни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти