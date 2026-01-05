РФ запустила 165 дронів і балістику, є 'прильоти' на 10 локаціях: подробиці атаки

Падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще на 9 локаціях.

РФ завдала масованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

РФ застосувала балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників

Станом на 08:00 ППО збила або подавила 137 ворожих дронів

Повітряна тривога й атака тривають, у небі залишаються ворожі БпЛА

У ніч на 5 січня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників.

Як повідомили Повітряні сили, з 18:00 4 січня противник атакував територію України дев'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними керованими ракетами С-300 з території Брянської та Воронезької областей РФ.

Крім цього, армія РФ запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталове та Орел. Близько сотні дронів були саме "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 137 ворожих безпілотників на півночі, в центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних і зенітних керованих ракет, а також 26 ударних БпЛА на десяти локаціях. Падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще на дев'яти локаціях.

"Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у ЗС ЗСУ.

Звіт ЗС ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

Атака на Україну 5 січня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Повітряну тривогу оголосили через загрозу БпЛА типу "Шахед".

У ніч на 5 січня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ та область. Є "прильоти", багато пошкоджень. Зокрема, у Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє людей постраждали.

У Фастівському районі Київської області загинула людина, також через ворожу атаку знеструмлено Славутич.

У Чернігові росіяни прицільно атакували житловий будинок, пошкоджено 96 гаражних приміщень. На щастя, обійшлося без жертв. Крім цього, пошкоджено 15 приватних житлових будинків, зруйновано 8 гаражів, склади на території комунальної установи, господарську будівлю одного з підприємств.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

РФ змінила тактику масованих обстрілів

Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу на зміну тактики російських атак по Україні. За його оцінкою, противник тепер концентрує удари на окремих районах, завдаючи туди масованих ударів.

"Раніше атаки розподілялися по всій території країни, і українські сили могли ефективніше реагувати. Зараз же така концентрація перевантажує систему ППО, яка поки що не готова забезпечити повний рівень безпеки", - зазначив Жданов.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

