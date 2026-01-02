Збивати 'Шахеди' стане важче: Флеш розкрив нову небезпеку російських атак

Для засліплення зенітних дронів і авіації РФ почала встановлювати на "Шахедах" прожектори.

РФ почала встановлювати інфрачервоні прожектори на Шахеди / Колаж: Главред, фото: ГУР, Сергій "Флеш" Бескрестнов

Коротко:

РФ продовжує модернізовувати своє озброєння

Окупанти почали встановлювати інфрачервоні прожекотори на "Шахедах"

Це спрямовано для засліплення зенітних дронів та авіації

Армія країни-агресорки Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожекотори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначає, що "ворог продовжує працювати над контрзаходами".

"Вперше таке бачу на "шахеді". Це ІЧ (інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами", - зазначив він.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, суттєво ускладнює їх придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією та Китаєм.

Модернізація російської зброї - новини по темі

Як писав Главред, раніше російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Еексперт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Нагадаємо, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Крім того Ударні БпЛА типу "Shahed" стали маневровнішими та швидшимм і можуть літати на більшій висоті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Модернізація Шахедів / Инфографика: Главред

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

