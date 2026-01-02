Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Збивати "Шахеди" стане важче: Флеш розкрив нову небезпеку російських атак

Інна Ковенько
2 січня 2026, 17:09
123
Для засліплення зенітних дронів і авіації РФ почала встановлювати на "Шахедах" прожектори.
РФ почала встановлювати інфрачервоні прожектори на Шахеди
РФ почала встановлювати інфрачервоні прожектори на Шахеди / Колаж: Главред, фото: ГУР, Сергій "Флеш" Бескрестнов

Коротко:

  • РФ продовжує модернізовувати своє озброєння
  • Окупанти почали встановлювати інфрачервоні прожекотори на "Шахедах"
  • Це спрямовано для засліплення зенітних дронів та авіації

Армія країни-агресорки Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожекотори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначає, що "ворог продовжує працювати над контрзаходами".

відео дня

"Вперше таке бачу на "шахеді". Це ІЧ (інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами", - зазначив він.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, суттєво ускладнює їх придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією та Китаєм.

Модернізація російської зброї - новини по темі

Як писав Главред, раніше російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Еексперт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Нагадаємо, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Крім того Ударні БпЛА типу "Shahed" стали маневровнішими та швидшимм і можуть літати на більшій висоті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Збивати 'Шахеди' стане важче: Флеш розкрив нову небезпеку російських атак
Модернізація Шахедів / Инфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

атака дронів Дрон Shahed-136 Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом: що відомо

Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом: що відомо

18:16Політика
Субота теж без світла: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 3 січня

Субота теж без світла: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 3 січня

18:15Енергетика
Зеленський розкрив, хто очолив ГУР замість Кирила Буданова

Зеленський розкрив, хто очолив ГУР замість Кирила Буданова

17:44Політика
Реклама

Популярне

Більше
Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Україна була королівством майже століття - історія, яку Росія намагалася стерти

Звичайні люди не могли таке купити: які продукти в СРСР були доступні лише "обраним"

Звичайні люди не могли таке купити: які продукти в СРСР були доступні лише "обраним"

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалих

Останні новини

18:16

Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ найближчим часом: що відомо

18:15

Субота теж без світла: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 3 січня

18:01

Миші не витримають і втечуть: простий спосіб позбутися гризунів у гаражі і льоху

17:57

Скандальний маріупольський депутат Лашин виключений з переліку радників Омбудсмена Лубінця

17:44

Зеленський розкрив, хто очолив ГУР замість Кирила Буданова

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
17:27

Лише одне місце в холодильнику: куди переставити молоко, щоб воно не скисло

17:12

Перша повня 2026 року відкриє новий етап: на кого чекають зміни й удачаВідео

17:09

Збивати "Шахеди" стане важче: Флеш розкрив нову небезпеку російських атак

16:57

Робот, що пропав в Антарктиді на 9 місяців, повернувся з тривожними результатами

Реклама
16:51

"Не буду вішати візочок на ялинку": зірка "Кріпосної" заявила про вагітністьВідео

16:48

Вся валюта в Україні різко злетіла після падіння: новий курс на 5 січня

16:34

Світло може повернутися не всім одразу: експерт озвучив реальний прогноз

16:00

"Я закінчую кар'єру": Melovin оголосив про важливе рішення

15:58

"Продовжую служити": Буданов відповів на пропозицію Зеленського очолити ОП

15:58

Можуть навіть нашкодити здоров'ю: які речі не слід купувати у секонд-хенді

15:57

Армія РФ просунулась у двох областях: у DeepState розкрили ситуацію на фронті

15:35

Чотирьом знакам зодіаку січень подарує шанс на мільйон: хто купатиметься в удачі

15:33

Любить темряву і був на волосок від смерті: що відомо про нового главу ОП

15:23

Головна загроза у 2026 році: Ігнат попередив про нову небезпечну тактику РФ

14:58

Рис вийде набагато смачнішим: секретний спосіб приготування

Реклама
14:52

Журналіст розкритикував ідею Кабміну дозволити продаж ліків на АЗС

14:47

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: вже є багато постраждалихФото

14:22

Комік Марк Куцевалов став пекарем інклюзивної пекарні в шоу "Місія впоратися"Відео

14:21

Чи реально перезакріпити номер з мотоцикла за авто: в МВС розставив крапки над "і"

14:02

Фіналістку "Холостяка" зафільмували в поцілунку з відомим співаком - хто це був

13:57

Скільки українців готові до територіальних поступок Росії – опитування КМІС

13:57

Українцям нагадали про простий спосіб зробити взуття не слизьким взимку

13:47

Наталка Денисенко поділилася інтимним і розтанула в обіймах нового обранця

13:42

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента: перші деталі

12:55

Окупанти готуються до нового штурму на Донеччині: військові оцінили загрозу

12:39

Не лише "борулька": як правильно сказати українською "сосулька"Відео

12:38

Анджеліна Джолі залишає Голлівуд - подробиці

12:19

Скільки пального витрачається на прогрів авто взимку: неочікувані цифри

12:19

В Україні почали приймати заявки на виплату "дитячих" 50 тисяч гривень - деталі

11:58

"Поки в теплі побухаємо": Марічка Падалко висловилася про заброньованих чоловіків

11:35

Чи можна приходити до храму без хустки і не в спідниці - чесна відповідь священникаВідео

11:27

Дочку зірки "Люди в чорному" знайшли мертвою в Новий рік - що сталося

11:25

Температура стрибатиме від −12 до +11 градусів: коли погода здивує українців

11:03

РФ готує масштабну провокацію з жертвами, щоб зірвати мирні переговори

10:42

Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон

Реклама
10:36

Забудьте про "яблоко от яблони недалеко падает": українські варіанти відомої фразиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 3 січня: Щурам - суперечки, Кроликам - страх

10:24

Золота карета та монети: чому скарби Івана Мазепи не можуть знайти уже 300 років

10:21

Надін "у прольоті": Тараса Цимбалюка підловили на відпочинку з іншою дівчиною

09:40

Налчаджиоглу забрав доньку в Лорак і вивіз за кордон - який вона має вигляд

09:37

Європа мовчить: експерт пояснив позицію Заходу щодо "атаки" на резиденцію Путіна

09:26

Наймасованіша атака РФ на Запоріжжя: пошкоджені будинки та ТЦ, деталіФото

08:58

Коли Трамп почне адекватно реагувати на брехню ПутінаПогляд

08:56

Хочуть просунутися у бік міста: росіяни активно штурмують один напрямок

08:44

Гороскоп на завтра 3 січня: Стрільцям - вигідна угода, Водоліям - суперечки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти