Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Найбільша деескалація з 2022 року": чи дотримується Росія перемир'я на півдні України

Юрій Берендій
27 жовтня 2026, 14:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Режим тиші в Олешках діє з 27 жовтня: російські війська дотримуються домовленостей станом на 9:00. Перемир’я триватиме до 1 листопада.

Що відомо про перемир'я в Олешках
Що відомо про перемир'я в Олешках / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

  • У районі Олешок російські війська дотримуються режиму тиші
  • Перемир’я запровадили для проведення гуманітарної місії
  • Режим припинення вогню діятиме до 22:59 1 листопада

У районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався режим тиші, який триватиме до 22:59 1 листопада. Домовленості передбачають припинення вогню в межах гуманітарної місії з розблокування міста. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної делегації Давид Арахамія.

відео дня

За його словами, режим тиші запровадили в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп. Арахамія назвав домовленість найбільш масштабним кроком до деескалації за останні роки.

"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України. Це найбільша деескалація з 2022 року", - заявив Арахамія.

Він також повідомив, скільки триватимуть домовленості, та наголосив на значенні таких кроків для завершення війни.

"Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", - зазначив Арахамія.

Чи дотримується Росія режиму припинення вогню

Станом на 9:00 27 жовтня російські військові дотримувалися режиму тиші. Українська морська піхота продовжує стежити за ситуацією та контролювати оперативну обстановку в районі проведення гуманітарної місії. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль.

"Морська піхота продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та контролювати зміни в оперативній обстановці. У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість", - сказав Дрогаль.

Чому Росія погодилась на перемир'я в Олешках - коментар експерта

Росія погодилася на режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб зберегти відносини з президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією. Перемир’я діє 27 жовтня та передбачає порятунок цивільних. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу.

За оцінкою експерта, гуманітарна ініціатива має значення для політичних інтересів американської першої леді напередодні виборів у США. Москві важливо, щоб Меланія Трамп могла представити домовленості як успішну місію, що демонструє можливість досягнення миру.

'Найбільша деескалація з 2022 року': чи дотримується Росія перемир'я на півдні України
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Режим тиші в Олешках не поширюється на прилеглі населені пункти. Зокрема, у Голій Пристані, розташованій за 20 кілометрів від міста, російські окупанти погрожують розстрілювати цивільних, які намагатимуться потрапити до визначеної зони без їхнього дозволу.

Окремою проблемою залишається евакуація родин із неповнолітніми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наполягає на поверненні дітей на підконтрольну Україні територію, проте російська сторона відмовляється це робити.

Андрющенко вважає, що повернення навіть частини дітей могло б створити підстави для розширення гуманітарних домовленостей на інші прифронтові регіони.

"Росіяни зроблять усе для того, щоб жодна дитина не потрапила на територію України, адже це відкрило б можливість лобіювати встановлення перемир'я та евакуацію дітлахів з інших прифронтових областей", - підкреслив Петро Андрющенко.

'Найбільша деескалація з 2022 року': чи дотримується Росія перемир'я на півдні України
Херсон / Інфографіка: Главред

Ситуація в Олешках - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім офіційно оголосив про досягнення угоди між Україною та РФ щодо запровадження тимчасового локального режиму припинення вогню в районі окупованих Олешок на Херсонщині з метою проведення гуманітарної місії. Відповідно до узгодженого документа, перемир'я має стартувати 29 жовтня для безпечного доправляння вантажів і підготовки майбутньої евакуації цивільних жителів, при цьому сторони вже погодили всі необхідні технічні процедури та розклад дій.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку гуманітарної операції для деблокування Олешок, зауваживши, що українська сторона повністю готова до виконання своїх зобов’язань, проте її реалізація потребує подальшого американського посередництва. Глава держави наголосив, що росіяни щільно замінували під’їзні шляхи на окупованій частині Херсонщини, що значно ускладнює логістику для доставки ліків, продуктів і вивезення мирного населення.

До цього, 4 жовтня, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що підрозділи Нацгвардії та 11-ї бригади вже провели успішну нічну операцію, доправивши під покровом темряви гуманітарну допомогу в Олешки за допомогою безпілотників. У ніч на 4 жовтня бійці переправили близько 400 посилок із медикаментами та їжею загальною вагою майже 4 тонни, а також зуміли евакуювати шістьох тварин.

Читайте також:

Про особу: Давид Арахамія

Давид Арахамія - український державний і політичний діяч, підприємець та волонтер.

Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей.

До політики був успішним підприємцем у сфері IT, заснував компанію TemplateMonster.

З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.

Займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах з Росією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Херсона мирне врегулювання Олешки мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

16:01Економіка
Путін заявив Стуббу та Стере, що РФ не поступиться Донбасом: Reuters розкрив деталі

Путін заявив Стуббу та Стере, що РФ не поступиться Донбасом: Reuters розкрив деталі

15:30Світ
Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм

Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм

14:56Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Росія "перенесла" столицю Русі з Києва: яке нове місто обрали

Росія "перенесла" столицю Русі з Києва: яке нове місто обрали

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

Як прибрати нагар, жир та бруд з газових конфорок: ефективний спосіб

Як прибрати нагар, жир та бруд з газових конфорок: ефективний спосіб

Останні новини

16:01

Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

15:55

Лагідні та грайливі компаньйони: названо 7 найкращих порід котів для сімейВідео

15:54

Вікна будуть чистими і без розводів до весни: чим їх помити восени

15:49

Терехов вимагає збільшити освітню субвенцію та підвищити зарплати вчителів до щонайменше двох мінімальних

15:42

"Цей діагноз я пережила": Сумська висловилася про трагедію Федишин

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
15:41

Капуста пролежить місяцями: де найкраще зберігати качани взимку

15:30

Путін заявив Стуббу та Стере, що РФ не поступиться Донбасом: Reuters розкрив деталі

15:27

Дуже смачна і красива закуска "Мандаринки": рецепт зіркової страви на свята

15:08

Сіль у пральній машині: чи справді вона допомагає зберегти колір одягу

Реклама
14:56

Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм

14:51

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

14:39

2027 рік принесе нові можливості: кому зі знаків зодіаку пощастить найбільше

14:21

"Найбільша деескалація з 2022 року": чи дотримується Росія перемир'я на півдні України

14:04

Весілля у 2027 році: які місяці вважають найсприятливішими для шлюбу

13:55

Заборонений хіт 1967 року став одним із головних антивоєнних гімнів епохиВідео

13:52

Усього 3 ложки борошна: як приготувати домашню приманку, яка знищить тарганів

13:52

5 хвороб малини можна здолати без хімії: що потрібно зробити з кущами восениВідео

13:38

"Встав і вийшов": хто з зірок став мемом Радіодиктанту-2026Відео

13:25

Кому молитися 28 жовтня про міцну сім'ю: яке церковне свято

12:41

Патрік Свейзі з'явиться у продовженні "Брудних танців": як актора повернуть на екран

Реклама
12:36

Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

12:28

"Наклав на мене порчу": концерти путіністки Доліної в РФ раптово відмінили

12:13

Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

12:04

Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 28 жовтня: Стрільцям — звістка, Козерогам — перерва

11:54

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

11:43

У РФ почали говорити про вбивство Сосєдова: родичі не вірять у нещасний випадок

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 28 жовтня: Бикам — прощення, Півням — кохання

11:12

Іномарки під підозрою в шпигунстві: Невзоров про нову ініціативу ДерждумиПогляд

10:55

Терпіння Кейт на межі: як Гаррі та Меган знову загострили конфлікт

10:52

Росія змінила підхід до ударів по Україні: Зеленський назвав головну небезпекуФото

10:47

Вучич програв вибори в Сербії: як поразка союзника позначиться на Кремлі

10:45

"Буданов ледве стримував гнів": Le Monde про пропозицію США Україні на переговорах

10:38

"Боляче прощатися": помер зірка серіалу "Слуга народу"

10:26

Росія готує новий масований ракетний удар: що помітили на аеродромах

09:59

"Я схудла на 12 кг": популярна співачка здивувала змінами за місяць

09:56

Близько 11 млрд грн. отримали фірми з оточення голови Держвідновлення Федорова на відбудові і проблемних контрактах - ЗМІ

09:55

Замість освіжувача повітря: що іспанці додають у воду, щоб оселя приємно пахла восени

09:37

Масований удар по Києву: скільки дронів і ракет було збитоФото

09:15

Реперка Нікі Мінаж може стати прес-секретарем Білого дому - подробиці

Реклама
09:00

Росія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу України

08:35

Путін повертається до "ультиматуму Лаврова": Невзлін про нову інтригу КремляПогляд

08:05

В Італії закликали припинити допомогу Україні: як відреагувала прем’єрка Мелоні

07:57

В Олешках оголосили "режим тиші": Лубинець повідомив про початок гуммісії

07:11

У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

06:24

Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

05:55

"Концерти влаштовує": Козловський похвалився талантом сина

05:32

Українець чи росіянин: ким насправді був князь Рюрик, історик назвав 2 версіїВідео

05:11

Малина не вродить наступного року: якої помилки не можна припускатися під час обрізки

04:30

Три знаки зодіаку увійдуть у смугу везіння: кому скоро усміхнеться фортуна

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти