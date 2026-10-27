'Найбільша деескалація з 2022 року': чи дотримується Росія перемир'я на півдні України

Режим тиші в Олешках діє з 27 жовтня: російські війська дотримуються домовленостей станом на 9:00. Перемир’я триватиме до 1 листопада.

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Що відомо про перемир'я в Олешках / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

У районі Олешок російські війська дотримуються режиму тиші

Перемир’я запровадили для проведення гуманітарної місії

Режим припинення вогню діятиме до 22:59 1 листопада

У районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався режим тиші, який триватиме до 22:59 1 листопада. Домовленості передбачають припинення вогню в межах гуманітарної місії з розблокування міста. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної делегації Давид Арахамія.

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За його словами, режим тиші запровадили в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп. Арахамія назвав домовленість найбільш масштабним кроком до деескалації за останні роки.

"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України. Це найбільша деескалація з 2022 року", - заявив Арахамія.

Він також повідомив, скільки триватимуть домовленості, та наголосив на значенні таких кроків для завершення війни.

"Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", - зазначив Арахамія.

Чи дотримується Росія режиму припинення вогню

Станом на 9:00 27 жовтня російські військові дотримувалися режиму тиші. Українська морська піхота продовжує стежити за ситуацією та контролювати оперативну обстановку в районі проведення гуманітарної місії. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль.

"Морська піхота продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та контролювати зміни в оперативній обстановці. У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість", - сказав Дрогаль.

Чому Росія погодилась на перемир'я в Олешках - коментар експерта

Росія погодилася на режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб зберегти відносини з президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією. Перемир’я діє 27 жовтня та передбачає порятунок цивільних. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу.

За оцінкою експерта, гуманітарна ініціатива має значення для політичних інтересів американської першої леді напередодні виборів у США. Москві важливо, щоб Меланія Трамп могла представити домовленості як успішну місію, що демонструє можливість досягнення миру.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Режим тиші в Олешках не поширюється на прилеглі населені пункти. Зокрема, у Голій Пристані, розташованій за 20 кілометрів від міста, російські окупанти погрожують розстрілювати цивільних, які намагатимуться потрапити до визначеної зони без їхнього дозволу.

Окремою проблемою залишається евакуація родин із неповнолітніми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наполягає на поверненні дітей на підконтрольну Україні територію, проте російська сторона відмовляється це робити.

Андрющенко вважає, що повернення навіть частини дітей могло б створити підстави для розширення гуманітарних домовленостей на інші прифронтові регіони.

"Росіяни зроблять усе для того, щоб жодна дитина не потрапила на територію України, адже це відкрило б можливість лобіювати встановлення перемир'я та евакуацію дітлахів з інших прифронтових областей", - підкреслив Петро Андрющенко.

Херсон / Інфографіка: Главред

Ситуація в Олешках - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім офіційно оголосив про досягнення угоди між Україною та РФ щодо запровадження тимчасового локального режиму припинення вогню в районі окупованих Олешок на Херсонщині з метою проведення гуманітарної місії. Відповідно до узгодженого документа, перемир'я має стартувати 29 жовтня для безпечного доправляння вантажів і підготовки майбутньої евакуації цивільних жителів, при цьому сторони вже погодили всі необхідні технічні процедури та розклад дій.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку гуманітарної операції для деблокування Олешок, зауваживши, що українська сторона повністю готова до виконання своїх зобов’язань, проте її реалізація потребує подальшого американського посередництва. Глава держави наголосив, що росіяни щільно замінували під’їзні шляхи на окупованій частині Херсонщини, що значно ускладнює логістику для доставки ліків, продуктів і вивезення мирного населення.

До цього, 4 жовтня, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що підрозділи Нацгвардії та 11-ї бригади вже провели успішну нічну операцію, доправивши під покровом темряви гуманітарну допомогу в Олешки за допомогою безпілотників. У ніч на 4 жовтня бійці переправили близько 400 посилок із медикаментами та їжею загальною вагою майже 4 тонни, а також зуміли евакуювати шістьох тварин.

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Про особу: Давид Арахамія Давид Арахамія - український державний і політичний діяч, підприємець та волонтер. Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей. До політики був успішним підприємцем у сфері IT, заснував компанію TemplateMonster. З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання. Займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах з Росією.

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