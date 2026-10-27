Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм

Ви дізнаєтеся:
- Скільки днів ще геомагнітна активність буде стабільною
- Коли почнеться магнітна буря
- Якої сили буде новий геомагнітний шторм
Наприкінці жовтня геомагнітна активність стабілізувалася на декілька днів. Про це свідчать дані meteoagent. Сьогодні, 27 жовтня, К-індекс 3 відповідає зеленому рівню.
Сонячний спалах С1 піднявся до жовтого рівня. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. У найближчі дві доби ситуація залишиться стабільною.
28 та 29 жовтня очікується, що К-індекс не підніметься вище 1,7. Однак після кількаденного затишшя Землю знову атакує магнітна буря.
Про це повідомила Британська геологічна служба. Новий геомагнітний шторм рівня G1 очікується 29-30 жовтня. Чи буде магнітна буря затяжною - наразі невідомо.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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