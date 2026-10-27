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Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм

Анна Косик
27 жовтня 2026, 14:56
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Після короткотривалої стабілізації Земля знову опиниться під ударом магнітної бурі.
Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм
Прогноз магнітних бур 27-30 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки днів ще геомагнітна активність буде стабільною
  • Коли почнеться магнітна буря
  • Якої сили буде новий геомагнітний шторм

Наприкінці жовтня геомагнітна активність стабілізувалася на декілька днів. Про це свідчать дані meteoagent. Сьогодні, 27 жовтня, К-індекс 3 відповідає зеленому рівню.

Сонячний спалах С1 піднявся до жовтого рівня. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. У найближчі дві доби ситуація залишиться стабільною.

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Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм
Геомагнітна активність 27-29 жовтня / фото: скріншот

28 та 29 жовтня очікується, що К-індекс не підніметься вище 1,7. Однак після кількаденного затишшя Землю знову атакує магнітна буря.

Про це повідомила Британська геологічна служба. Новий геомагнітний шторм рівня G1 очікується 29-30 жовтня. Чи буде магнітна буря затяжною - наразі невідомо.

Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм
Магнітна буря 29-30 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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