Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм

Після короткотривалої стабілізації Земля знову опиниться під ударом магнітної бурі.

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Прогноз магнітних бур 27-30 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Скільки днів ще геомагнітна активність буде стабільною

Коли почнеться магнітна буря

Якої сили буде новий геомагнітний шторм

Наприкінці жовтня геомагнітна активність стабілізувалася на декілька днів. Про це свідчать дані meteoagent. Сьогодні, 27 жовтня, К-індекс 3 відповідає зеленому рівню.

Сонячний спалах С1 піднявся до жовтого рівня. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. У найближчі дві доби ситуація залишиться стабільною.

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Геомагнітна активність 27-29 жовтня / фото: скріншот

28 та 29 жовтня очікується, що К-індекс не підніметься вище 1,7. Однак після кількаденного затишшя Землю знову атакує магнітна буря.

Про це повідомила Британська геологічна служба. Новий геомагнітний шторм рівня G1 очікується 29-30 жовтня. Чи буде магнітна буря затяжною - наразі невідомо.

Магнітна буря 29-30 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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