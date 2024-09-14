У Шольца заговорили про переговори між Україною та РФ: що пропонує Берлін

Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, головою якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною і Росією.
"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє DW.
Він зазначив, що канцлер Шольц і президент України Зеленський погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті. Лідер СДП також підтримує це, вважаючи, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.
На думку Мютценіха, до контактної групи мають також увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб зіграти роль посередників.
"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатообіцяючою і відігравати важливу посередницьку роль", - резюмував політик.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Раніше повідомлялося, що в Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною. Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".
Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що наразі переговори між Україною і Росією не створять основ для справедливого міцного миру.
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