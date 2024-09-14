У Шольца заговорили про переговори між Україною та РФ: що пропонує Берлін

Лідер СДП вважає, що інші країни повинні активізувати зусилля для припинення бойових дій.

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У ФРН заговорили про переговори між Україною та ФРН / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео виступу, ua.depositphotos.com

Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, головою якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною і Росією.

"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє DW.

Він зазначив, що канцлер Шольц і президент України Зеленський погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті. Лідер СДП також підтримує це, вважаючи, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.

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На думку Мютценіха, до контактної групи мають також увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб зіграти роль посередників.

"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатообіцяючою і відігравати важливу посередницьку роль", - резюмував політик.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною. Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що наразі переговори між Україною і Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

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