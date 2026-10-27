Заборонений хіт 1967 року став одним із головних антивоєнних гімнів епохи

Композиція відображала невдоволення американської молоді ескалацією війни у В’єтнамі та збільшенням кількості військовослужбовців США, відправлених на фронт.

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Заборонений хіт 1967 року став одним із головних антивоєнних гімнів тієї епохи / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Пісня "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" не потрапила до чарту Billboard Hot 100

Композиція набула популярності на живих концертах Country Joe and the Fish

Пісня "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" американського психоделічного рок-гурту Country Joe and the Fish увійшла в історію як один із найвідоміших музичних протестів проти війни у В’єтнамі. Під час виступів композиція збирала глядачів, а її провокаційний приспів став причиною заборони на виконання пісні на телебаченні. Про це пише журнал Parade.

Автором композиції став американський музикант Кантрі Джо Макдональд. За його словами, він написав пісню влітку 1965 року всього за півгодини. Однак широку популярність вона здобула в 1967 році, коли увійшла до другого альбому гурту. До початку музичної кар’єри Макдональд встиг побувати на військовій службі: у 17 років він вступив до ВМС США і провів три роки в Японії.

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Історія створення пісні пов’язана з контркультурним журналом Rag Baby, який Макдональд заснував і редагував. Видання дотримувалося лівих поглядів, а музикант задумав підготувати його спеціальний, провокаційний випуск. Саме в цей період з’явилася рання версія "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag".

Композиція відображала зростаюче невдоволення американської молоді ескалацією війни у В’єтнамі та збільшенням кількості військовослужбовців США, відправлених на фронт. При цьому Макдональд прагнув спрямувати критику не проти самих солдатів, а проти політиків і військового керівництва, яких вважав відповідальними за продовження бойових дій та отримання вигоди від війни.

У тексті пісні трагічна реальність збройного конфлікту передана через чорний гумор і сарказм. Такий підхід нагадував армійський гумор - спосіб справлятися з жахами війни, висміюючи те, що відбувається, навіть у найважчих обставинах.

Незважаючи на те, що "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" не потрапила до американського чарту Billboard Hot 100, вона здобула популярність під час живих виступів гурту Country Joe and the Fish. Згодом пісня стала одним із найвпізнаваніших музичних символів антивоєнного руху 1960-х років.

Прослухати пісню можна тут

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Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Country Joe and the Fish Country Joe and the Fish - американський рок-гурт, заснований у 1965 році в Берклі (Каліфорнія), яка стала одним із ключових і найбільш політично заряджених представників психоделічного року та фолк-року в Сан-Франциско 1960-х років. Колектив здобув світову популярність завдяки своїм протестним антивоєнним пісням, яскравим виступам проти війни у В’єтнамі та участі в легендарному фестивалі Вудсток у 1969 році. Група, очолювана фронтменом Кантрі Джо Макдональдом, вирізнялася унікальним походженням своєї назви та важливою музичною спадщиною. Назва колективу мала явний лівий політичний підтекст. "Country Joe" (Сільський Джо) - це популярне в США тих років прізвисько Йосипа Сталіна, а "The Fish" (Риба) відсилає до знаменитої цитати Мао Цзедуна про "рибу, яка плаває в морській безодні народу". Їхньою найвідомішою композицією стала сатирична антивоєнна пісня "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag". Саме її хорове виконання на Вудстоку разом із знаменитою кричалкою "The F-U-C-K Cheer" стало одним із найкультовіших моментів фестивалю та символом епохи хіпі. Музичний стиль гурту поєднував у собі елементи класичної психоделії, винахідливі органну партії Девіда Коена, фолк-мотиви, гостру політичну сатиру та гумор.

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