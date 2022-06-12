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Війська РФ побудували міст до Ізюму і мають намір наступати на Слов'янськ та Сіверськ - ISW

12 червня 2022, 09:03

Російські окупанти, можливо, захопили залізничну станцію в Комишувасі і, ймовірно, спробують з'єднатися з наступаючими на Оріхове силами.

війська рф, війна в Україні
Російські війська продовжили штурм на північний захід і південний схід від Ізюма - ISW / pixabay, ЗСУ

Війська Росії продовжують наступ на Донбас на декількох напрямках. Вони побудували новий міст уздовж своїх ліній зв'язку до Ізюму Харківської область, що вказує на наміри здійснити прорив на Слов'янськ та Сіверськ. Триває штурм населених пунктів на північний захід і південний схід від Ізюма. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Згідно з висновками американських фахівців ISW, російська окупаційна армія спорудила новий міст уздовж своїх наземних ліній зв'язку до Ізюму Харківської області. Обстановка може вказувати на їхні плани щодо посилення наступальних операцій на Слов'янськ та Сіверськ.

читайте такожЗСУ вдарили з флангу і зірвали наступ росіян на Запоріжжя - АрестовичПри цьому окупанти продовжили штурм населених пунктів на північний захід і південний схід від Ізюма.

Геолокаційні кадри можуть свідчити про те, що російські та чеченські військові підрозділи також контролюють залізничну станцію в Комишувасі. Швидше за все, вони спробують встановити з'єднання з силами, які атакують Оріхів.

Також аналітики вказують на ведення росіянами наземних наступів в районі Сєвєродонецька. Українські військові, як і раніше, контролюють промисловий район міста.

Ймовірно, окупанти знову намагаються перерізати трасу Т1303 гірсько-Лисичанськ і запустили невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

Українські військові, схоже, знову почали контрнаступ на північному заході від Херсона (в Киселівці), на південь від локації, де проводилися попередні операції.

Окупаційні чиновники РФ у захопленому Мелітополі видали першу партію російських паспортів.

Дивіться відео Главред - Зеленський заявив, що Україна повинна перемогти Росію

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що армія України не може перейти до контрнаступальної операції. ЗСУ наразі не вистачає зброї. Окупаційні війська РФ мають перевагу в озброєннях, у той час, коли Україна прагне зберегти життя своїх військовослужбовців.

Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що ЗСУ для переходу до контрнаступу потрібно багато зброї. Це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотних літальних апаратів. Також слід сформувати 6 бригад загальною чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відчуває проблеми зі зброєю. У ситуації, що склалася, у Росії на Донбасі тотальна перевага з артилерії. Якщо Захід не посилить військову допомогу Києву, ЗСУ буде складно зупинити наступ російських військ, не кажучи вже про контрнаступальну операцію.

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