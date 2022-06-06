Армії України для контрнаступу потрібно шість бригад у 25 тисяч солдатів і важка зброя - Данілов

Постачання зброї із Заходу дозволили стримати початкові плани Росії щодо окупації України, сказав Олексій Данілов.
Збройним силам України для проведення успішної контрнаступальної операції щодо поверненню під контроль Києва окупованих територій на півдні і сході потрібно сформувати шість нових бригад, чисельність яких повинна скласти 25 тисяч чоловік. Потрібно багато сучасної зброї - сотні одиниць ракетних установок, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. На першому етапі постачання зброї із Заходу вже зіграли головну роль у стримуванні військової сили Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що для того, щоб провести контрнаступ і звільнити тимчасово окуповані Росією території, потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.
У бригад має бути безліч одиниць важкого озброєння.
"Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує Росія на сході і півдні, включаючи сотні ракетних установок і артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників", - пояснив Данілов.
читайте такожРосія втратила контроль над частиною Чорного моря: ЗСУ відкинули ЧФ РФ більш ніж на 100 км від берегівТакож він підкреслив, що постачання зброї Україні з боку Заходу вже зіграли головну роль у стримуванні початкових планів Росії щодо здійснення бліцкригу.
Дивіться відео ТСН - бійці ЗСУ у Харківській області перейшли в контрнаступ
Контрнаступ армії України
Збройні сили України проводять контрнаступальні дії у Херсонській області. На початку червня українські військові досягли успіхів на північному напрямку і звільнили понад 20 окупованих населених пунктів. Наразі ЗСУ просуваються на південь області.
Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес вважає, що в серпні поточного року може статися перелом на фронті. На його думку, у росіян погіршиться ситуація з логістикою, а в українців вона стане кращою. Отже, наприкінці серпня Україна може перейти в контрнаступ і звільнити території, які Київ контролював до 24 лютого 2022 року.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ після того, як на баланс надійде потрібна кількість зброї від Заходу. За його словами, треба сформувати 4-5 бригад. За темпами операцію можуть провести в другій половині липня або серпня.
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