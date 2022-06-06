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Армії України для контрнаступу потрібно шість бригад у 25 тисяч солдатів і важка зброя - Данілов

6 червня 2022, 20:29

Постачання зброї із Заходу дозволили стримати початкові плани Росії щодо окупації України, сказав Олексій Данілов.

Данилов ЗСУ
Україні потрібно багато сучасної зброї - Данілов / Колаж Генштаб ЗСУ, УНІАН

Збройним силам України для проведення успішної контрнаступальної операції щодо поверненню під контроль Києва окупованих територій на півдні і сході потрібно сформувати шість нових бригад, чисельність яких повинна скласти 25 тисяч чоловік. Потрібно багато сучасної зброї - сотні одиниць ракетних установок, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. На першому етапі постачання зброї із Заходу вже зіграли головну роль у стримуванні військової сили Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що для того, щоб провести контрнаступ і звільнити тимчасово окуповані Росією території, потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

У бригад має бути безліч одиниць важкого озброєння.

"Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує Росія на сході і півдні, включаючи сотні ракетних установок і артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників", - пояснив Данілов.

читайте такожРосія втратила контроль над частиною Чорного моря: ЗСУ відкинули ЧФ РФ більш ніж на 100 км від берегівТакож він підкреслив, що постачання зброї Україні з боку Заходу вже зіграли головну роль у стримуванні початкових планів Росії щодо здійснення бліцкригу.

Дивіться відео ТСН - бійці ЗСУ у Харківській області перейшли в контрнаступ

Контрнаступ армії України

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії у Херсонській області. На початку червня українські військові досягли успіхів на північному напрямку і звільнили понад 20 окупованих населених пунктів. Наразі ЗСУ просуваються на південь області.

Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес вважає, що в серпні поточного року може статися перелом на фронті. На його думку, у росіян погіршиться ситуація з логістикою, а в українців вона стане кращою. Отже, наприкінці серпня Україна може перейти в контрнаступ і звільнити території, які Київ контролював до 24 лютого 2022 року.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ після того, як на баланс надійде потрібна кількість зброї від Заходу. За його словами, треба сформувати 4-5 бригад. За темпами операцію можуть провести в другій половині липня або серпня.

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РНБО ЗСУ Олексій Данілов війна Росії та України
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