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Чому ЗСУ не йдуть у контрнаступ: Зеленський назвав причину

7 червня 2022, 22:00

В даний час ЗСУ поступаються в техніці, тому можливості для просування немає.

війна, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військовим досі не вдається розпочати масштабний контрнаступ на Сході та на півдні країни.

Як сказав Зеленський виданню Financial Times, в української армії немає достатньо військової техніки і бійців, щоб вибити противника з зайнятих територій.

"Україна буде здатна перемогти на полі бою, якщо матиме як мінімум десятикратну перевагу над Росією", - говорить Зеленський.

За його словами, в даний час ЗСУ поступаються в техніці, тому можливості для просування немає.

"Щоб наступати, для цього потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене – це пріоритет", – зазначив глава держави.

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"Мирний план" завершення війни Росії проти України

Італія 19 травня подала в ООН план завершення війни РФ проти України. Він складається з чотирьох пунктів – припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України в ЄС без інтеграції в Північноатлантичний альянс, підписання двома державами угоди по Криму і Донбасу і поява нового договору про мир і безпеку в Європі.

4 червня CNN з посиланням на свої джерела повідомив, що представники США, ЄС і Великобританії кілька тижнів проводять консультації щодо плану по завершенню війни в Україні. Причому Київ у такій дискусії участі не бере.

Журналісти вказують, що мова йде, в тому числі, і про план, представлений Італією.

Переговори суперечать підходу проведення дискусій щодо України без участі представників Києва, однак США не чинять тиск на українську державу і не примушують країни до переговорів з РФ. Захід обговорює орієнтовну модель, яку можна було б запропонувати Україні.

Також наголошується, що Київ навряд чи погодиться на ініціативи, пов'язані з поступками територій. План Італії не користується підтримкою і Сполучених Штатів.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський війна Росії та України
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