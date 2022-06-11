ЗСУ контратакують у Сєвєродонецьку: третина міста під контролем українських захисників

Тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк / Фото t.me/luhanskaVTSA

У Сєвєродонецьку Луганської області бійці Збройних сил продовжують стримувати наступ російських окупантів, заявив голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

"На сьогоднішній день йдуть гострі вуличні бої. Вони супроводжуються постійними бомбардуваннями. Третина міста контролюється Збройними силами України: побудована лінія оборони, і в прилеглих житлових кварталах йдуть бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити [окупантів]", підкреслив він у коментарі ВВС.

Він також зазначив, що в місті водопостачання та електропостачання немає вже близько двох місяців.

"У нас перебиті підводять високовольтні лінії, плюс 70% підстанцій по місту знищені в результаті обстрілу. Є поранені, є загиблі - в основному від артилерійських обстрілів, які проводять російськы війська, тому що обстрілюються житлові квартали. Вулиці по периметру міста повністю зруйновані", - додав Стрюк.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

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