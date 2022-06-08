Зупинити РФ і перевести ЗСУ в масштабну контратаку: Кулеба закликав дати Україні більше зброї

В України не все гаразд зі зброєю, необхідно більше допомоги - Кулеба / Колаж Посольство США в Україні, Reuters

Україна вдячна США та Великобританії за ухвалені рішення щодо передачі потрібних Києву озброєнь і очікує на поставки від інших країн. Однак кількості зброї, як і раніше, замала, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про масштабний контрнаступ ЗСУ з подальшим витісненням військ противника з українських територій. Внаслідок цього на Донбасі у ворога залишається тотальна перевага в артилерії. Українські війська серйозно потребують великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє РБК-Україна, під час свого брифінгу для українських журналістів він сказав про те, що Київ дякує Вашингтону і Лондону за надання потрібних озброєнь. Очікється постачання і від інших держав. Однак обсяги такої допомоги недостатні. Україна серйозно потребує великокаліберної артилерії і реактивних систем залпового вогню.

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За його словами, можливе враження, згідно з яким в України все гаразд зі зброєю, не відповідає повній картині подій. На Донбасі у противника колосальна перевага в артилерії. Українська держава посилає Заходу чіткий сигнал - Київ вдячний за допомогу, але цього замало, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про проведення масштабної контрнаступальної військової операції ЗСУ з витіснення ворожих підрозділів з українських територій.

"У деяких партнерів може складатися враження, що зі зброєю в України все вже більш-менш нормально. Насправді це не так. Ми все ще бачимо тотальну перевагу Росії в артилерії на Донбасі і тому сигнали, які ми комунікуємо партнерам, дуже прості: ми вдячні вам за те, що Ви вже надали, але цього все ще критично замало, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про перехід до великого, масштабного контрнаступу і витіснення Росії з українських територій", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня розповів про те, що Збройні сили України не можуть перейти до широкомасштабного контрнаступу через брак військової техніки. У військ РФ перевага в зброї, а українська держава прагне зберегти життя своїх військових.

"Щоб наступати, для цього потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Допоки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене – це пріоритет", - сказав гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ЗСУ для повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. При цьому потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що військова допомога Україні від США в рамках ленд-лізу повинна надійти вже незабаром. На його думку, за один-другий тиждень українська держава почне отримувати озброєння в потрібних обсягах. Як тільки зброя буде отримана Києвом, з'явиться можливість говорити про формування нових угруповань ЗСУ.

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