Байден дуже поважає Зеленського: у США відповіли на резонансну публікацію Bloomberg

Байден з великою повагою ставиться до Зеленського, який показав лідерство у війні з Росією - посольство США в Україні / Колаж Офіс президента, Reuters

Історія зі словами президента США Джо Байдена про українського гаранта Володимира Зеленського не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити Україну і її націю, але Вашингтон не дозволить цьому статися. Президент Зеленський і українська нація надихнули світ своєю хоробрістю, а Байден дуже поважає українського гаранта за його лідерство. Штати і надалі підтримуватимуть Київ. Про це заявила американський посол Бріджит Брінк.

"Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський і народ України надихнули світ своєю хоробрістю і стійкістю, показавши світу, що Україна ніколи не буде підкорена Росією", - сказала вона в коментарі РБК-Україна.

читайте такожБайден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехняТакож дипломатка запевнила, що Байден ставиться з великою повагою до Зеленського за прояв лідерства у війні з Росією.

За її словами, США, у свою чергу, вже профінансували допомогу Україні у сфері безпеки на 5,3 мільярда доларів, і дають можливість українській державі захистити себе, і продовжать підтримку Києва.

"Сполучені Штати вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе, і разом з нашими союзниками і партнерами ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - підкреслила Бріджит Брінк.

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Заява Байдена про "небажання Зеленського чути про вторгнення Росії"

Американське агентство Bloomberg раніше опублікувало заяву президента США Джо Байдена, який сказав, що Вашингтон мав серйозні дані щодо наміру Росії здійснити військове вторгнення на територію України. Президент Володимир Зеленський, за його словами, "не хотів це чути, як і багато людей"

Однак Байден визнав, що інформація могла бути сприйнята Києвом як "надумана".

"Я розумію, чому вони не хотіли цього чути", - сказав глава Білого дому.

Спікер Офісу президента Сергій Никифоров у відповідь заявив, що Володимир Зеленський закликав Захід впровадити превентивні санкції перед нападом Росії, проте країни-партнери "не хотіли чути". За його словами, Зеленський і Байден декілька разів говорили телефоном і обговорювали ситуацію.

"Президент України закликав партнерів впровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ і деескалації ситуації. І тут вже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", - підкреслив Никифоров.

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