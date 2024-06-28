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Угорщина поставила ультиматум Україні та заявила про права на все Закарпаття - ЗМІ

Анна Ярославська
28 червня 2024, 10:04
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Серед вимог Будапешта щодо захисту прав нацменшин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.
Віктор Орбан, прапор Угорщини
Віктор Орбан неодноразово робив скандальні заяви про Україну / Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, pixabay.com

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, що Київ публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, серед яких - визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Усі вимоги Угорщини до України, передані Києву в січні, описані в статті Європейської правди.

Зазначається, що серед вимог Будапешта щодо захисту прав національних меншин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

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Норма про місця з особливим рівнем гарантії прав меншини є і в чинному законодавстві України. Йдеться про міста та села "зі значною кількістю" представників меншини (від 15%) та з "традиційним" проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років).

Однак Будапешту цього здалося замало, і там почали вимагати автоматично визнати "традиційно угорськими" всі населені пункти Закарпаття. Причому навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

В Угорщині посилаються на те, що загалом у Закарпатській області, згідно з переписом 2001 року та попередніх років, частка угорців становила понад 10%.

Крім того, в уряді Орбана вимагають скасування норми про 10% у принципі. Тобто якщо хоч скількись представників угорської меншини жили в певному місці традиційно - то це "угорська" територія.

Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі та зробити присвоєння статусу автоматичним.

"Від Угорщини категорично звучить вимога про те, щоб використовувати тільки перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, які живуть на Закарпатті, скоротилася майже вдвічі. Ключовим є те, що в уряді Орбана прямо називають цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог. При цьому в Орбана бачать падіння частки угорського населення на Закарпатті нижче 10%", - ідеться в статті.

Угорщина блокувала старт переговорів про вступ України до ЄС

Раніше стало відомо, що представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу 29 травня блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин. Про це писав редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк.

За його інформацією, Угорщина блокувала Україну через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу.

25 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо членства в ЄС України та Молдови.

Вступ України до Євросоюзу обійдеться у 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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