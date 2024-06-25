Кортеж Орбана потрапив у ДТП у Німеччині: є жертва

Аварія сталася вранці 24 червня у Штутгарті.

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Кортаж Віктора Орбана потрапив у ДТП / / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

У Німеччині сталася ДТП із кортежем прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Внаслідок аварії загинув 61-річний поліцейський.

Аварія сталася вранці 24 червня у Штутгарті, повідомляє 7aktuell.de. Як пише видання, у момент, коли кортеж супроводжував Орбана до аеропорту, 69-річна жінка на BWM виїхала на перехрестя. Ймовірно, вона не врахувала, що перехрестя вже було перекрито поліцією для колони.

Автомобіль жінки зіткнувся із мотоциклом, яким керував 61-річний поліцейський. Внаслідок удару мотоцикл відкинув ще один мотоцикл із поліцейським, який оточив перехрестя. Обидва правоохоронці зазнали серйозних поранень.

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Пізніше 61-річний поліцейський помер, а його 27-річний колега з тяжкими травмами перебуває у лікарні.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел травмувався під час їзди на мотоциклі. Його забрали до лікарні, де він перебував кілька днів під наглядом медиків.

Як повідомляв Главред, на початку червня в чеському місті Пардубиці сталася серйозна аварія. Нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з товарним потягом, який їхав у зворотному напрямку. Загинули чотири пасажири, ще понад двадцять людей отримали травми, серед них є й діти.

У Польщі недалеко від міста Бидгощ сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 4-річна українка. Її мама потрапила до лікарні з різними травмами.

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