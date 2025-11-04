Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Дитяче Євробачення-2025: під яким номером виступить Україна

Анна Підгорна
4 листопада 2025, 23:17
7
Софія Нерсесян опинилася в першій десятці.
Софія Нерсесян, Дитяче Євробачення-2025
Дитяче Євробачення-2025 Україна - під яким номером Софія Нерсесян вийде на сцену / колаж: Главред, фото: instagram.com/junioreurovisionofficial, instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

  • Софія Нерсесян представить Україну на Євробаченні-2025
  • Організатори оголосили порядок виступу конкурсантів у грудні

12 жовтня Софія Нерсесян здобула перемогу на Національному відборі на Дитяче Євробачення-2025. 13-го грудня 10-річна вокалістка представить нашу країну на міжнародному конкурсі. Він відбудеться у Тбілісі, Грузія.

Сьогодні шляхом жеребкування було визначено порядок участі конкурсантів. За даними офіційного сайту Дитячого Євробачення, Софія Нерсесян вийде на сцену під номером шість.

відео дня

Загалом у Дитячому Євробаченні 2025 року візьмуть участь представники 18 країн (далі в порядку виходу на сцену): Мальта, Азербайджан, Хорватія, Сан-Марино, Вірменія, Україна, Ірландія, Нідерланди, Польща, Північна Македонія, Чорногорія, Італія, Португалія, Іспанія, Грузія, Кіпр, Франція та Албанія.

Софія Нерсесян, Дитяче Євробачення-2025
Дитяче Євробачення-2025 Україна - під яким номером Софія Нерсесян вийде на сцену / фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Софія Нерсесян, Дитяче Євробачення-2025
Список країн-учасниць Дитячого Євробачення-2025 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Дивіться відео виступу Софії Нерсесян на Національному відборі на Дитяче Євробачення-2025:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про реакцію дружини Віталія Козловського на поцілунок співака з Наталією Могилевською. Юлія Бакуменко стежила за тим, що відбувається, з-за лаштунків концерту.

Також співак і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук уперше показався в обіймах коханої та згадав про колишню обраницю, з якою він був разом понад 20 років.

Читайте також:

Дитяче Євробачення

Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення Дитяче Євробачення новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

21:10Фронт
Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

21:08Війна
Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

19:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Останні новини

23:52

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти заховану жабу лише за 5 секунд

23:17

Дитяче Євробачення-2025: під яким номером виступить УкраїнаВідео

22:59

В Україні помітили унікальну амфібію: чому не варто наближатися близькоВідео

22:53

"Брусника" – не журавлина? Розбираємось, як правильно сказати українською

21:53

Вапнування ґрунту: садівник пояснив, коли і як проводити процедуруВідео

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
21:41

Коли поставлять ялинку в Києві 2025 — хто заплатить за святкове диво

21:36

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

21:26

Які прилади не можна вмикати в подовжувач: небезпека більша, ніж здається

21:10

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

Реклама
21:09

Могилевська розповіла, як її вдома покарає чоловік через поцілунок із Козловським

21:08

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

20:43

"Зробити Київ непридатним для життя": що готує для українців нова тактика Кремля

20:36

Більше клопоту, ніж задоволення: механік назвав авто, яке постійно ламається

20:21

Галкін зробив знаменитим українського хлопчика і перейшов на українську мову

20:21

Пройшов більше 60 км: у ГУР показали, як робот здійснив унікальну операцію з порятунку бійця

20:04

Помер ведучий "Ранкової зірки" Юрій Ніколаєв

19:55

Багато, хто помиляється: які ТОП-7 речей не можна класти у пральну машину

19:47

У "Динамо" назріває рішення щодо тренера:Суркіс розставив крапки над "і"

19:40

Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

19:26

Пенсія за віком чи інвалідністю: яку краще оформити та чи реально отримувати дві одразу

Реклама
19:17

Як перестати плакати через цибулю - вчені знайшли простий вихід

19:10

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

19:10

"Яструби" налаштовані серйозно: чи здатні США розвʼязати війну у ВенесуеліПогляд

18:51

"Росія грає ва-банк": експерт розповів, що може статися після штурму Покровська

18:50

Такого в історії ще не було: зафіксовано найбільший спалах чорної діри

18:45

Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

18:42

Німеччина виділить ЗСУ додаткові мільярди євро: названо суму

18:18

Європейські суди вважають ВАКС та антикорупційну вертикаль в Україні порушниками фундаментальних принципів прав людини, – адвокат

18:13

Що зробити, щоб кіт линяв менше: секрет, про який не здогадуються господарі

18:05

Фатальна помилка: що категорично не можна висаджувати після часнику

17:43

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

17:41

Образи за 54.5 тисячі та 150 кг одягу: Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс

17:41

Людям, народженим у ці місяці, уготована важлива місія

17:38

Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії - що зміниться

17:38

Росіяни вбили двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором

17:29

Операція ЗСУ на фронті: військовий розповів про зачистку в стратегічному місті

17:18

Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України

17:17

Безкоштовне тепло або штраф: чи дозволено українцям збирати дрова біля дороги

17:16

Віра Брежнєва стала мамою для нового члена сім'ї - деталіВідео

17:14

Рішення Трампа ключове: Зеленський пояснив, що може стримати Путіна від агресії

Реклама
17:11

Зеленський приїхав під Покровськ - перші подробиціФотоВідео

16:52

Штраф за зайву вагу і бороду: найабсурдніші шлюбні контракти

16:41

Путін може сам оголосити про закінчення війни - коли інтенсивність боїв впадеВідео

16:25

Водіїв штрафують за їзду в лівій смузі: коли доведеться сплатити 4000 гривень

16:21

Чи проб’є долар чергову "стелю": свіжий прогноз фінансових аналітиків

16:19

Вийде у кожного: простий рецепт рум'яного домашнього хліба

16:13

Циркове шоу зі саундтреком від MONATIK відправляється у всеукраїнський тур

16:01

Якщо не знати, можна "вбити" гаджет: як безпечно очистити USB-порт телефону

16:00

"Трусить" 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря

15:40

Як листопад змінить ваше життя: нумерологічний прогноз за числом долі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти