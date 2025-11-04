Дитяче Євробачення-2025: під яким номером виступить Україна

Коротко:
- Софія Нерсесян представить Україну на Євробаченні-2025
- Організатори оголосили порядок виступу конкурсантів у грудні
12 жовтня Софія Нерсесян здобула перемогу на Національному відборі на Дитяче Євробачення-2025. 13-го грудня 10-річна вокалістка представить нашу країну на міжнародному конкурсі. Він відбудеться у Тбілісі, Грузія.
Сьогодні шляхом жеребкування було визначено порядок участі конкурсантів. За даними офіційного сайту Дитячого Євробачення, Софія Нерсесян вийде на сцену під номером шість.
Загалом у Дитячому Євробаченні 2025 року візьмуть участь представники 18 країн (далі в порядку виходу на сцену): Мальта, Азербайджан, Хорватія, Сан-Марино, Вірменія, Україна, Ірландія, Нідерланди, Польща, Північна Македонія, Чорногорія, Італія, Португалія, Іспанія, Грузія, Кіпр, Франція та Албанія.
Дивіться відео виступу Софії Нерсесян на Національному відборі на Дитяче Євробачення-2025:
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про реакцію дружини Віталія Козловського на поцілунок співака з Наталією Могилевською. Юлія Бакуменко стежила за тим, що відбувається, з-за лаштунків концерту.
Також співак і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук уперше показався в обіймах коханої та згадав про колишню обраницю, з якою він був разом понад 20 років.
Читайте також:
- Віра Брежнєва стала мамою для нового члена сім'ї - деталі
- Образи за 54.5 тисячі та 150 кг одягу: Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс
- Могилевська розповіла, як її вдома покарає чоловік через поцілунок із Козловським
Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред