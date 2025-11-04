Дитяче Євробачення-2025: під яким номером виступить Україна

Софія Нерсесян опинилася в першій десятці.

https://glavred.net/starnews/detskoe-evrovidenie-2025-pod-kakim-nomerom-vystupit-ukraina-10712426.html Посилання скопійоване

Дитяче Євробачення-2025 Україна - під яким номером Софія Нерсесян вийде на сцену / колаж: Главред, фото: instagram.com/junioreurovisionofficial, instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

Софія Нерсесян представить Україну на Євробаченні-2025

Організатори оголосили порядок виступу конкурсантів у грудні

12 жовтня Софія Нерсесян здобула перемогу на Національному відборі на Дитяче Євробачення-2025. 13-го грудня 10-річна вокалістка представить нашу країну на міжнародному конкурсі. Він відбудеться у Тбілісі, Грузія.

Сьогодні шляхом жеребкування було визначено порядок участі конкурсантів. За даними офіційного сайту Дитячого Євробачення, Софія Нерсесян вийде на сцену під номером шість.

відео дня

Загалом у Дитячому Євробаченні 2025 року візьмуть участь представники 18 країн (далі в порядку виходу на сцену): Мальта, Азербайджан, Хорватія, Сан-Марино, Вірменія, Україна, Ірландія, Нідерланди, Польща, Північна Македонія, Чорногорія, Італія, Португалія, Іспанія, Грузія, Кіпр, Франція та Албанія.

Дитяче Євробачення-2025 Україна - під яким номером Софія Нерсесян вийде на сцену / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Список країн-учасниць Дитячого Євробачення-2025 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Дивіться відео виступу Софії Нерсесян на Національному відборі на Дитяче Євробачення-2025:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про реакцію дружини Віталія Козловського на поцілунок співака з Наталією Могилевською. Юлія Бакуменко стежила за тим, що відбувається, з-за лаштунків концерту.

Також співак і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук уперше показався в обіймах коханої та згадав про колишню обраницю, з якою він був разом понад 20 років.

Читайте також:

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред