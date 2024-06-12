Угорщина не братиме участі: Орбан різко відповів на рішення НАТО щодо України

Угорщина неодноразово висловлювала протилежну більшості членів Альянсу НАТО позицію щодо України. На цей раз глава уряду Віктор Орбан теж відзначився заявою.

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Орбан оголосив офіційну позицію Будапешту щодо рішень НАТО в контексті України / Колаж: Главред, фото: flickr

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про новий формат взаємодії в межах НАТО. Будапешт вирішив не підтримувати Україну, але водночас і не блокувати рішення Альянсу щодо неї.

Про це політик заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що транслював Hindustan Times. За його словами, під час зустрічі Угорщина та Альянс переглянула внутрішні відносини.

Орбан в черговий раз наголосив, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості членів НАТО. Від висловив вдячність генсеку Альянсу за те, що Будапешт завжди мав можливість висловлювати свою думку, навіть якщо вона була протилежною до інших.

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"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає", – сказав угорський прем'єр.

Ця домовленість, за його словами, виникла зокрема і через запит угорського суспільства, яке дало уряду мандат не брати участь у війні під час виборів. Тому Угорщина не буде брати участь в будь-яких зусилля НАТО в контексті України. Це підтвердив і Столтенберг.

"Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", – заявив генсек НАТО.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Рішення країн-членів НАТО щодо України

Нагадаємо, Італія посилює підтримку України і оголосила про пакет у 140 мільйонів євро, що підтримає українську інфраструктуру. Країна-член НАТО одразу додала, що найбільше уваги приділить зміцненню української ППО.

Нещодавно в посольстві США в Україні підтвердили дозвіл на використання американської зброї для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгварії України.

Раніше стало відомо, що в НАТО мають намір створити пост спецпредставника, до чиїх обов'язків входитиме координація підтримки України. Сам спецпредставник перебуватиме в Києві, для кращої координації.

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