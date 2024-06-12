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Угорщина не братиме участі: Орбан різко відповів на рішення НАТО щодо України

Анна Косик
12 червня 2024, 14:11
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Угорщина неодноразово висловлювала протилежну більшості членів Альянсу НАТО позицію щодо України. На цей раз глава уряду Віктор Орбан теж відзначився заявою.
Виктор Орбан, флаг НАТО
Орбан оголосив офіційну позицію Будапешту щодо рішень НАТО в контексті України / Колаж: Главред, фото: flickr

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про новий формат взаємодії в межах НАТО. Будапешт вирішив не підтримувати Україну, але водночас і не блокувати рішення Альянсу щодо неї.

Про це політик заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що транслював Hindustan Times. За його словами, під час зустрічі Угорщина та Альянс переглянула внутрішні відносини.

Орбан в черговий раз наголосив, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості членів НАТО. Від висловив вдячність генсеку Альянсу за те, що Будапешт завжди мав можливість висловлювати свою думку, навіть якщо вона була протилежною до інших.

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"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає", – сказав угорський прем'єр.

Ця домовленість, за його словами, виникла зокрема і через запит угорського суспільства, яке дало уряду мандат не брати участь у війні під час виборів. Тому Угорщина не буде брати участь в будь-яких зусилля НАТО в контексті України. Це підтвердив і Столтенберг.

"Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", – заявив генсек НАТО.

Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Рішення країн-членів НАТО щодо України

Нагадаємо, Італія посилює підтримку України і оголосила про пакет у 140 мільйонів євро, що підтримає українську інфраструктуру. Країна-член НАТО одразу додала, що найбільше уваги приділить зміцненню української ППО.

Нещодавно в посольстві США в Україні підтвердили дозвіл на використання американської зброї для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгварії України.

Раніше стало відомо, що в НАТО мають намір створити пост спецпредставника, до чиїх обов'язків входитиме координація підтримки України. Сам спецпредставник перебуватиме в Києві, для кращої координації.
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НАТО Угорщина Віктор Орбан
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