Образи за 54.5 тисячі та 150 кг одягу: Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс

Анна Підгорна
4 листопада 2025, 17:41
53
Софія Ткачук демонструє тонкий стиль і майстерність українських дизайнерів на міжнародній арені.
Софія Ткачук
Міс Всесвіт-2025 Україна - огляд вбрань Софії Ткачук / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiya_tkachukk

25-річну Софію Ткачук було обрано для участі в конкурсі краси "Міс Всесвіт-2025" - вона представлятиме Україну у фіналі змагання, який відбудеться 21 листопада в Бангкоку.

Українська красуня вже прибула до Таїланду. Попереду на неї чекає два тижні напруженої підготовки. Однак Софія та її команда у всеозброєнні - пресслужба Ткачук повідомила КороткоПро, що вони привезли з собою 5 валіз загальною вагою понад 150 кг, які забиті вбраннями дівчини.

відео дня

Зазначається, що свій вибір Софія Ткачук зупинила на українських брендах - Anna October, Bazhane, Bobkova, Katerina Rutman тощо. На даний момент Міс Україна Всесвіт-2025 представила вже 2 образи.

Перший складався з блузки під горло і без рукавів небесно-блакитного кольору і вільних штанів у тон від українського бренду Elenareva. Вартість цього костюма Софії - близько 17 тис. грн (зі знижкою).

Софія Ткачук
Міс Всесвіт-2025 Україна - огляд вбрань Софії Ткачук / фото: instagram.com/sofiya_tkachukk
Вбрання Софії Ткачук
Вбрання Софії Ткачук / фото: shop.elenareva.com
Вбрання Софії Ткачук
Вбрання Софії Ткачук / фото: shop.elenareva.com

Другий образ, більш стриманий і класичний, Ткачук назвала "відображенням її глибокої поваги до королеви-матері Таїланду" (померла 24 жовтня 2025 року - прим. редактора), і "втіленням жіночності, елегантності та сили". Стилісти обрали для Міс чорний жакет від бренду Bazhane (32 800 грн), і срібну брошку у вигляді пари ластівок від бренду Sova (4670 грн).

Софія Ткачук
Міс Всесвіт-2025 Україна - огляд вбрань Софії Ткачук / фото: instagram.com/sofiya_tkachukk
Вбрання Софії Ткачук
Вбрання Софії Ткачук / фото: bazhane.com.ua
Брошка Софії Ткачук
Брошка Софії Ткачук / фото: sovajewels.com

Що ж до сукні, в якій Софія Ткачук сяятиме у фіналі конкурсу "Міс Всесвіт-2025", то її створив бренд Rosa Bianca. Вбрання інкрустоване понад 5 тис. кристалами Swarovski (каміння і бісер пришиті вручну).

"Моя мета – вийти на сцену не "ідеальною", а справжньою, впевненою, цілісною та жіночною. Я хочу гідно представити Україну, бути щирою та сильною амбасадоркою нашої країни на світовій сцені", - каже Міс Україна Всесвіт-2025.

Вбрання Софії Ткачук для фінального виходу
Вбрання Софії Ткачук для фінального виходу / фото: пресслужба Софії Ткачук

Про конкурс Міс Всесвіт

"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".

За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

