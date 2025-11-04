Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

В Україні у середу, 5 листопада, будуть вимикати світло. Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень електроенергії для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляють у компанії.
Графіки будуть діяти в окремих регіонах з 7:00 до 21:00 (для промислових споживачів - до 22:00). Обмеження будуть введені в обсязі 1-2 черг.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
