Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 листопада

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

Де будуть дощі

Погода в Україні 5 листопада буде вже прохолодно та дощитиме. Водночас у деяких областях затримається тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 5 листопада у західних областях температура повітря опуститься до 8-11 градусів тепла, а на півдні буде 12-17 градусів тепла. Дощі очікуються у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Житомирській областях. 11-12 листопада буде серйозне похолодання у більшості областей.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: ventusky

Погода 5 листопада

В Україні 5 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у південно-західних областях. Водночас буде сильний туман у південних та західних областях. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8°, у західних та східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 5 листопада в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Кіровоградській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+16 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: meteoprog

Погода 5 листопада у Києві

У Києві 5 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: meteoprog

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

