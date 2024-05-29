Угорщина блокує старт переговорів про вступ України до ЄС - ЗМІ

Представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу 29 травня блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк у соцмережі Х (екс-Twitter).
За його інформацією, Угорщина блокує Україну, але не Молдову, через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні.
Заковика в тому, що Євросоюз розглядає інтеграцію України і Молдови в парі, тому без прогресу щодо України рішення щодо Молдови теж не буде.
За даними Джозвяка, в Євросоюзі все ще прагнуть офіційно почати переговори про вступ з Україною і Молдовою до кінця червня 2024 року, але для цього необхідна одностайність усіх держав Євросоюзу, зокрема і згода Угорщини.
Річ у тім, що червень є ключовим місяцем, оскільки вже в липні 2024 року починається піврічне головування в Раді ЄС Угорщини. І вона, вважають експерти, потенційно зможе скористатися такими повноваженнями для гальмування рішень щодо України.
Позиція Орбана щодо України
Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.
Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.
27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні і заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.
У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".
"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію і продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.
Скандальні заяви угорського прем'єра Орбана - позиція Угорщини щодо війни
Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зайняв ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.
Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.
На святкуванні річниці угорської революції 1848 року в Будапешті прем'єр порівняв ЄС з "імперськими окупантами" і назвав "Західний світ" джерелом безкультур'я і руйнування. Також він закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на нинішніх виборах до Європарламенту. Крім цього, Орбан виступив з українофобською заявою, стверджуючи, що Україна припинить існування, якщо Захід припинить фінансову підтримку Києва.
Інші новини:
- "Лідер, якого поважають" і "бос": Орбан обмінявся улесливими компліментами з Трампом
- Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану
- Угорщина "серйозно образилася" на Байдена через критику Орбана: викликали посла США
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред