Угорщина блокує старт переговорів про вступ України до ЄС - ЗМІ

Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокує схвалення проєкту переговорної рамки щодо вступу України до Євросоюзу, повідомляє журналіст "Радіо Свобода".

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Вступ України до ЄС - Угорщина блокує переговори - ЗМІ / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу 29 травня блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк у соцмережі Х (екс-Twitter).

За його інформацією, Угорщина блокує Україну, але не Молдову, через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні.

Заковика в тому, що Євросоюз розглядає інтеграцію України і Молдови в парі, тому без прогресу щодо України рішення щодо Молдови теж не буде.

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За даними Джозвяка, в Євросоюзі все ще прагнуть офіційно почати переговори про вступ з Україною і Молдовою до кінця червня 2024 року, але для цього необхідна одностайність усіх держав Євросоюзу, зокрема і згода Угорщини.

Річ у тім, що червень є ключовим місяцем, оскільки вже в липні 2024 року починається піврічне головування в Раді ЄС Угорщини. І вона, вважають експерти, потенційно зможе скористатися такими повноваженнями для гальмування рішень щодо України.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні і заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію і продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Скандальні заяви угорського прем'єра Орбана - позиція Угорщини щодо війни

Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зайняв ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

На святкуванні річниці угорської революції 1848 року в Будапешті прем'єр порівняв ЄС з "імперськими окупантами" і назвав "Західний світ" джерелом безкультур'я і руйнування. Також він закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на нинішніх виборах до Європарламенту. Крім цього, Орбан виступив з українофобською заявою, стверджуючи, що Україна припинить існування, якщо Захід припинить фінансову підтримку Києва.

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