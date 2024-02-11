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Орбан пропонує перетворити Україну на "буферну зону"

Яна Ставська
11 лютого 2024, 18:33
Інакше Україна втратить свою державність, переконаний скандальний угорський премʼєр.
Орбан пропонує перетворити Україну на
Орбан відзначився новою скандальною "пропозицією" щодо України / Колаж Главреда, фото: pexels, скріншот: відео

Угорський премʼєр Віктор Орбан, який вже раніше відзначався антиукраїнськими заявами, цього разу запропонував перетворити Україну на "буферну зону".

Як пише Die Presse, "буферна зона" між Росією і Заходом, згідно з уявленням Орбана, означає відмову України від вступу до ЄС і НАТО.

"Подобається нам це чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна перебуває там, де вона є на карті. Найкращою перспективою для неї було б створення буферної зони між росією та Заходом - зрозуміло, з гарантіями безпеки", - відповів угорський премʼєр.

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Інакше, стверджує скандальний політик, Україна буцімто втратить свою державність.

При цьому, за словами самого Орбана, у 2008 році Угорщина розглядала вступ України до НАТО як "єдиний спосіб уникнути початку війни", він назвав "помилкою" його країни та інших членів НАТО, що Захід тоді не бачив це темою для переговорів.

Орбан і далі наполягає, що Україні треба погодитися на "припинення вогню", щоб "не втратити іще більше територій".

Антиукраїнська позиція Угорщини - що відомо

Напередодні приїзду Сійярто до України у Будапешті знову заявили про територіальні претензії на Закарпаття. Зокрема, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі сказав, що якщо державність України впаде, його партія "претендує на Закарпаття".

Територіальні претензії щодо Закарпаття у випадку перемоги Росії у війні з Україною раніше висловлював, щоправда не так прямо, міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. В інтервʼю тому ж Index Сіярто називав це "захистом угорської меншини".

"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Виведення угорських військових з охорони кордону частково пов'язане з цим", - казав очільник угорського МЗС ще у липні 2022 року.

А ще в 2020 році зʼявлялась інформація про переговори угорського премʼєра Віктора Орбана з Кремлем щодо окупації Закарпаття.

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війна в Україні НАТО Угорщина Віктор Орбан війна Росії та України
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