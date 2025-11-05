Рус
Угорщина знову проти: Орбан назвав "нову" причину проти України в ЄС

Руслан Іваненко
5 листопада 2025, 00:06
Орбан підкреслює, що Угорщина не погоджується на членство України, оскільки це загрожує стабільності Європи.
Орбан, Зеленский, ЕС
Орбан виступає проти членства України в ЄС / колаж: Главред, фото: Офіс президента пресслужба Європарламенту, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Орбан повторно виступив проти євроінтеграції України
  • Угорщина не згодна, щоб Україна стала членом ЄС
  • Орбан дорікнув Зеленському через фінансову підтримку ЄС, частково з Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу та звернув увагу на фінансову допомогу Києва, яка включає кошти Угорщини.

"Ми вважаємо, що Євросоюз має укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", — зазначив Орбан у своєму дописі в Х.

Фінансова допомога України та позиція Угорщини

Він підкреслив, що внесок Угорщини враховано у фінансовій підтримці України від ЄС, і додав:

"Я також хотів би звернути увагу президента (Володимира Зеленського, — ред.) на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це все одно факт".

За словами угорського прем'єра, рішення щодо євроінтеграції України ухвалюватиметься одностайно країнами-членами ЄС, і кожна держава має право підтримувати або відмовляти у вступі. Орбан наголосив:

"Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, оскільки це принесе війну в Європу та виведе гроші угорців в Україну".

Він також заявив, що Україна "ні від кого і ні від чого" не захищає Угорщину, та підкреслив, що безпека країни забезпечується її власними оборонними силами та НАТО:

"Ми не просили про таке і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є".

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Економічна оцінка експерта

Економіст Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова Денис Кузьмін зазначає, що, попри критику з боку Будапешта, інтеграція України до Євросоюзу буде вигідною для угорської економіки.

"Об'єктивно для угорської економіки набагато вигідніше, щоб Україна була оточена Шенгенською зоною та Єврозоною, а не залишалася на кордоні ЄС. За всіма критеріями вступ України до ЄС піде країні тільки на користь", – підкреслив Кузьмін у прямому ефірі телеканалу FREEДOM.

Експерт додає, що економічні та торговельні переваги для Угорщини перевищують політичні ризики, які часто наводить Будапешт у своїй критиці євроінтеграції України.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має запропонувати щось Україні, а не вимагати пропозицій від Києва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту розширення ЄС.

Крім того, Україна продовжує демонструвати значну відданість ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції".

Нагадаємо, що У щорічному звіті про оцінку прогресу країн - кандидатів у члени Європейського союзу Україна отримає оцінку "в основному позитивно". Про це 3 листопада повідомив у соцмережі Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк.

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Євросоюз євроінтеграція Віктор Орбан Вступ України до Євросоюзу
