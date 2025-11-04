Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

Зеленський попросив Трампа вплинути на прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Зеленський звернувся до Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має запропонувати щось Україні, а не вимагати пропозицій від Києва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту розширення ЄС, пише Інтерфакс-Україна.

"Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя ... Ми все одно не хотіли б, щоб Віктор підтримував Росію, тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Володимира Путіна. І це, на мою думку, точно не дуже добре", - сказав Зеленський. відео дня

Водночас Україна поважає угорців як націю, адже вони підтримують українців. Зеленський не хотів би втратити добросусідство та зруйнувати відносини між людьми.

Хто такий Віктор Орбан

Президент також звернувся до президента Дональда Трампа з проханням вплинути на Орбана та змусити його розблокувати рух України до ЄС, пише Європейська правда.

"Ми говорили про блокування… з боку лідера Угорщини, і я запитав президента Трампа, чи підтримає він мене у тому, щоб допомогти нам. Він сказав, що зробить усе, що у його силах", – сказав президент України.

Зеленський також додав, що Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього член ЄС.

Що Орбан насправді може запропонувати США - думка експерта

У інтерв'ю Главреду аналітик та експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус зазначив, що у Орбана просто немає карт для розмови з Трампом.

"Йому нічого запропонувати натомість, щоб переконати знизити тиск на Росію. Тому можна з високою часткою впевненості сказати, що візит Орбана до Вашингтона закінчиться нічим", - наголосив він

Експерт додає, що у випадку, якщо ситуація розвивалася б інакше, вже були б зафіксовані або витоки інформації з американської сторони, або тріумфальні заяви самого Орбана про "перемогу".

Раніше Орбан заявив, що Україна може розпастись як держава і вона вже "втратила суверенітет". При цьому він цинічно наголосив на тому, що Україна існує нібито лише завдяки допомозі Заходу.

Раніше Главред повідомляв, що Віктор Орбан заявив нібито про "вирішену долю" України. За його словами, після завершення війни країну поділять на три зони — російську, демілітаризовану та західну.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

