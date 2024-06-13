Вето Орбана зняли: НАТО схвалило новий план підтримки України

Після тривалого блокування Угорщиною "оперативного плану" Альянсу, члени НАТО ухвалили розширення підтримки України. Мова йде і про посилення постачання зброї.

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Попри вето, накладене Угорщиною, Альянсу вдалося прийняти нове рішення щодо України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

13 червня члени Альянсу НАТО прийняли "оперативний план розширення підтримки України". Це стало можливим після зняття вето, накладеного Угорщиною, що називала ініціативу Альянсу ризиком "прямої конфронтації" з країною-агресором Росією.

Як повідомляє агентство DPA з посиланням на джерела в Альянсі, тепер НАТО відіграватиме більш вагому роль у постачанні ЗСУ озброєння та навчанні українських військових.

Мова йде саме про міжнародну координацію в майбутньому поставок зброї та тренувань для Збройних Сил України. Зокрема, перед НАТО тепер стоїть мета створити аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні, що вже функціонує у Вісбадені, що в Німеччині, при європейській штаб-квартирі Збройних сил США і налічує близько 300 військовослужбовців.

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Агентство повідомляє, що новий документ вдалося ухвалити і письмово затвердити під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі. Оприлюднити його мають у п'ятницю, 14 червня, після офіційного затвердження очільників МО.

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Рішення країн-членів НАТО щодо України

Напередодні Генсек НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію, щоб країни-члени Альянсу зобовʼязалися постачати Україні озброєння. Наразі ця ініціатива є добровільною.

Голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра повідомив, що країна відмовляється передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на її території.

Раніше Німеччина заявила, що передає Україні чверть власного запасу систем протиповітряної оборони Patriot, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яку доставлять найближчим часом.

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