Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Підірвав своє життя": стосунки принца Гаррі та Меган Маркл різко змінилися

Христина Трохимчук
5 листопада 2025, 04:25
95
Помилка Меган Маркл може зруйнувати шлюб із принцом Гаррі.
Принц Гаррі та Меган Маркл
Шлюб принца Гаррі та Меган Маркл під загрозою / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Ви дізнаєтеся:

  • Меган Маркл порушила приватність своїх дітей
  • Як відреагував принц Гаррі

Шлюб принца Гаррі та Меган Маркл зазнає серйозних випробувань амбіціями колишньої американської актриси. Спадкоємець британського престолу незадоволений тим, як його дружина розпоряджається публічністю їхніх спільних дітей, повідомляє Page Six.

Нещодавно Меган опублікувала в Instagram відео Гаррі та їхніх дітей, 6-річного принца Арчі та 4-річної принцеси Лілібет, присвячене Геловіну. Діти бігали по гарбузових грядках і вирізали ліхтарики з гарбузів. Але це не сподобалося принцу Гаррі - він вважає, що дружина виставляє його, сина і дочку напоказ.

відео дня

"Він дуже добре знає, що вона хвалиться ним", - каже інсайдер.

Принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі незадоволений Меган Маркл / фото: instagram.com, sussexroyal

Принцу не до душі, що Меган Маркл продовжує пов'язувати свої нові проекти As Ever з їхнім королівським весіллям. Так, свіжий продукт бренду, "Фірмова свічка № 519", відсилає до дати їхнього одруження 19 травня 2018 року. Також нещодавно герцогиня Сассекська поділилася в Instagram відео з Вашингтона, де з'явилася з елегантною синьо-білою сумкою, прикрашеною монограмою її титулу. Принц Гаррі вважає, що така поведінка для члена королівської сім'ї виглядає непривабливо.

Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гаррі - весілля з Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Блиск зник, що справедливо на цьому етапі стосунків", - вважає джерело.

Ба більше, Гаррі вважає, що "підірвав своє життя заради неї (дружини Меган Маркл - ред.)". Принц звик до загальної любові, але через дії дружини їх активно освистують.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка і колишня солістка "ВІА Гра" Віра Брежнєва потішила шанувальників новиною про розширення своєї сім'ї. Виявилося, що співачка стала мамою для нового члена сім'ї - милого чорного цуценяти.

Також українська співачка Ірина Білик поділилася з підписниками рідкісними кадрами сімейного відпочинку з молодшим сином Табрізом. Артистка разом із 10-річною дитиною побувала в цікавому місці та звернулася до шанувальників за порадою.

Вас може зацікавити:

Про персону: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

02:03Фронт
Угорщина знову за своє: Орбан назвав "нову" причину проти України в ЄС

Угорщина знову за своє: Орбан назвав "нову" причину проти України в ЄС

00:06Світ
"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

21:10Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталося

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталося

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Останні новини

06:10

Ситуація в Покровську: що відбувається в місті

05:50

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

05:27

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним дверіВідео

05:10

Винагорода від Всесвіту: яких знаків зодіаку скоро накриє хвилею успіху

04:51

Гора слайсів за лічені секунди: як швидко нарізати печериці без ножа

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
04:25

"Підірвав своє життя": стосунки принца Гаррі та Меган Маркл різко змінилися

03:45

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

03:20

Як змусити орхідеї, герань, фіалки цвісти 365 днів на рік: простий рецепт підгодівліВідео

02:43

Зірка "Бріджертонів" та відкритий гей: названо найсексуальнішого чоловіка 2025 року

Реклама
02:43

Помаранчеві, солодкі, але різні: у чому головна відмінність хурми та шарону

02:07

Хто розбагатіє в листопаді 2025: зірки назвали ТОП-3 найщасливіші знаки

02:03

Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

01:30

Девід Бекхем отримав лицарський титул - деталі

01:07

Ці моделі рідко ламаються: топ-10 авто, які обходять сервіс стороною

00:37

Донька Олени Кравець показала рідкісне фото з мамою

00:06

Угорщина знову за своє: Орбан назвав "нову" причину проти України в ЄС

04 листопада, вівторок
23:52

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти заховану жабу лише за 5 секунд

23:17

Дитяче Євробачення-2025: під яким номером виступить УкраїнаВідео

22:59

В Україні помітили унікальну амфібію: чому не варто наближатися близькоВідео

22:53

"Брусника" – не журавлина? Розбираємось, як правильно сказати українською

Реклама
21:53

Вапнування ґрунту: садівник пояснив, коли і як проводити процедуруВідео

21:41

Коли поставлять ялинку в Києві 2025 — хто заплатить за святкове диво

21:36

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

21:26

Які прилади не можна вмикати в подовжувач: небезпека більша, ніж здається

21:10

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

21:09

Могилевська розповіла, як її вдома покарає чоловік через поцілунок із Козловським

21:08

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

20:43

"Зробити Київ непридатним для життя": що готує для українців нова тактика Кремля

20:36

Більше клопоту, ніж задоволення: механік назвав авто, яке постійно ламається

20:21

Галкін зробив знаменитим українського хлопчика і перейшов на українську мову

20:21

Пройшов більше 60 км: у ГУР показали, як робот здійснив унікальну операцію з порятунку бійця

20:04

Помер ведучий "Ранкової зірки" Юрій Ніколаєв

19:55

Багато, хто помиляється: які ТОП-7 речей не можна класти у пральну машину

19:47

У "Динамо" назріває рішення щодо тренера:Суркіс розставив крапки над "і"

19:40

Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

19:26

Пенсія за віком чи інвалідністю: яку краще оформити та чи реально отримувати дві одразу

19:17

Як перестати плакати через цибулю - вчені знайшли простий вихід

19:10

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

19:10

"Яструби" налаштовані серйозно: чи здатні США розвʼязати війну у ВенесуеліПогляд

18:51

"Росія грає ва-банк": експерт розповів, що може статися після штурму Покровська

Реклама
18:50

Такого в історії ще не було: зафіксовано найбільший спалах чорної діри

18:45

Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

18:42

Німеччина виділить ЗСУ додаткові мільярди євро: названо суму

18:18

Європейські суди вважають ВАКС та антикорупційну вертикаль в Україні порушниками фундаментальних принципів прав людини, – адвокат

18:13

Що зробити, щоб кіт линяв менше: секрет, про який не здогадуються господарі

18:05

Фатальна помилка: що категорично не можна висаджувати після часнику

17:43

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

17:41

Образи за 54.5 тисячі та 150 кг одягу: Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс

17:41

Людям, народженим у ці місяці, уготована важлива місія

17:38

Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії - що зміниться

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти