"Підірвав своє життя": стосунки принца Гаррі та Меган Маркл різко змінилися

Помилка Меган Маркл може зруйнувати шлюб із принцом Гаррі.

Шлюб принца Гаррі та Меган Маркл під загрозою / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Меган Маркл порушила приватність своїх дітей

Як відреагував принц Гаррі

Шлюб принца Гаррі та Меган Маркл зазнає серйозних випробувань амбіціями колишньої американської актриси. Спадкоємець британського престолу незадоволений тим, як його дружина розпоряджається публічністю їхніх спільних дітей, повідомляє Page Six.

Нещодавно Меган опублікувала в Instagram відео Гаррі та їхніх дітей, 6-річного принца Арчі та 4-річної принцеси Лілібет, присвячене Геловіну. Діти бігали по гарбузових грядках і вирізали ліхтарики з гарбузів. Але це не сподобалося принцу Гаррі - він вважає, що дружина виставляє його, сина і дочку напоказ.

"Він дуже добре знає, що вона хвалиться ним", - каже інсайдер.

Принц Гаррі незадоволений Меган Маркл / фото: instagram.com, sussexroyal

Принцу не до душі, що Меган Маркл продовжує пов'язувати свої нові проекти As Ever з їхнім королівським весіллям. Так, свіжий продукт бренду, "Фірмова свічка № 519", відсилає до дати їхнього одруження 19 травня 2018 року. Також нещодавно герцогиня Сассекська поділилася в Instagram відео з Вашингтона, де з'явилася з елегантною синьо-білою сумкою, прикрашеною монограмою її титулу. Принц Гаррі вважає, що така поведінка для члена королівської сім'ї виглядає непривабливо.

Принц Гаррі - весілля з Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Блиск зник, що справедливо на цьому етапі стосунків", - вважає джерело.

Ба більше, Гаррі вважає, що "підірвав своє життя заради неї (дружини Меган Маркл - ред.)". Принц звик до загальної любові, але через дії дружини їх активно освистують.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

