Пройшов більше 60 км: у ГУР показали, як робот здійснив унікальну операцію з порятунку бійця

Боєць очікував евакуації 33 дні після важкого поранення та накладання турнікета.

ГУР показало успішну евакуацію бійця з окупованого міста / Колаж: Главред, фото: ГУР

Про що йдеться:

Українського військового евакуювали з окупованої території за допомогою наземного робота

Робот витримав міну та атаку дрона

Після 33 днів очікування боєць отримав медичну допомогу, його стан стабільний

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело безпрецедентну рятувальну операцію із застосуванням наземного роботизованого комплексу (НРК).

Завдяки технологіям вдалося евакуювати українського військовослужбовця з населеного пункту, що перебуває під контролем російських військ. Відповідний пост розвідники оприлюднили у своєму Telegram.

33 дні очікування та 7 спроб порятунку

Поранений боєць понад місяць чекав на евакуацію після накладання турнікета. Попри шість невдалих місій, сьома завершилася успішно - і стала прикладом злагодженості, витривалості та інновацій.

Виклики:

Загальна довжина шляху - 64 км, з яких 37 км робот долав із пошкодженим колесом.

Тривалість операції - майже 6 годин.

Середня швидкість НРК - 13 км/год.

Під час руху робот підірвався на протипіхотній міні, але не зупинився.

На зворотному шляху по ньому було скинуто боєприпас із ворожого дрона, однак броньована капсула захистила пораненого.

Після успішної евакуації військовому надали медичну допомогу. Наразі він проходить наступний етап лікування, і його життю нічого не загрожує.

ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України.

